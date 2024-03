Kate ni edina princesa, ki se bori z boleznijo. To so žalostne zgodbe še šestih princes

Člani kraljevih družin so najbolj znani in tudi najbolj privilegirani v družbi, kar ne pomeni, da so jim prihranjene težke bitke.

O svoji z rakom je pred kratkim spregovorila Kate Middleton, a ona še zdaleč ni edina princesa ali kraljica, ki ji je življenje namenilo težko preizkušnjo.

Hello niza še nekaj tragičnih zgodb z dvorov širom sveta.

Kronska princesa Viktorija in bitka z anoreksijo

Švedska princesa Viktorija bo nekoč postala kraljica, tamkajšnja palača pa je zaradi komentarjev zaskrbljene javnosti potrdila, da se je, tedaj 20-letna princesa, med študijem na švedski univerzi Uppsala borila z anoreksijo.

V intervjuju za 21. rojstni dan je zaupala, da je obrnila nov list in se javnosti zahvalila za podporo ter razumevanje, da je lahko motnjo hranjenja premagala v zasebnosti:

»Ne gre vedno za zunanje težave. Lahko gre tudi za notranje stiske in doletijo lahko vsakogar, fanta ali dekle. Potrebovala sem čas, da sem življenje znova postavila v ravnovesje.«

Leta 2017 je sedaj 46. letna princesa o anoreksiji pripovedovala tudi na švedski televiziji TV4:

»V Združenih državah Amerike sem dobila profesionalno pomoč, kar je bilo zame zelo pomembno. Naučila sem se ubesediti čustva, si postaviti meje in se ne preveč gnati, kar sem pogosto počela. Vedno sem hotela kar najbolj maksimalno izkoristiti čas.«

Osebna tragedija kraljice Maxime

V Argentini rojena nizozemska kraljica se je 2018 soočila z osebno tragedijo. Tedaj je njena 33-letna sestra Ines Zorreguieta storila samomor.

Potem ko si je vzela nekaj časa za žalovanje, je po vrnitvi v javnost povedala:

»Danes je moj prvi dan na delu po dolgem času. Po svoje sem vesela, da je to obisk centra Proton v Groningenu, saj ta kraj ljudem z rakom ogromno pomeni. Za bolne, ki so deležni zdravljenja.

Moja draga mala sestra Ines je bila prav tako bolna. Ni našla veselja, zato se ni mogla pozdraviti. Moja edina tolažba je, da je sedaj končno našla mir. In rada bi se zahvalila za nešteto sožalnih in sočutnih pisem, ki sem jih prejela.

Res so mi zelo pomagala. Rada bi se zahvalila tudi za vse spoštovanje, ki ste ga izkazali naši družini v tem temnem času. Hvala, hvala, hvala.«

Težave princese Charlene

Leta 2021 je morala pol leta ostati v Južni Afriki zaradi okužbe nosu, žrela in ušes. Tam je bila tudi operirana.

Med okrevanjem je zamudila deseto obletnico poroke z monaškim princem Albertom: »Letos bo prvič, da za obletnico ne bova skupaj, kar me žalosti,« je tedaj dejala za javnost in dodala, da ste se z možem kljub vsemu odločila, da bosta upoštevala navodila zdravnikov.

Ob njeni odsotnosti so se pojavila namigovanja, da imata z možem težave zakonu, zato je princ za medije pojasnil: »Ker vem, da kroži veliko govoric, naj povem: ni kovid, ni rak, niso težave v razmerju, in če bi radi še razglabljali: prav tako njena odsotnost ni posledica plastičnih operacij.«

Charlene se je novembra 2021 vrnila v Monako in nato zaradi ekstremne izčrpanosti odšla še na zdravljenje na kliniko v Švici.

Maja 2022 se je po dolgem času prvič pojavila v javnosti, ko je z možem obiskala veliko nagrado Formule ena v Monaku.

Kronska princesa Mette-Marit in pljučna bolezen

Oktobra leta 2018 je norveška palača potrdila, da je bila kronski princesi Mette-Marit diagnosticirana kronična pljučna fibroza, bolezen, ki nastane kot posledica poškodovanih pljučnih tkiv.

V izjavi je tedaj sedaj 50-letna princesa zapisala: »Dlje sem imela vsakodnevne težave, sedaj vem, kaj je bil vzrok zanje. Čeprav mi bolezen postavlja določene omejitve, sem vesela, da je bila odkrita dokaj zgodaj.

Moj cilj je nadaljevati z delom in kar najbolj slediti programu.«

Pa vendar je morala zaradi bolezni omejiti svoje obveznosti. Leta 2019 je povedala na norveški televiziji: »Hitreje se utrudim, kot sem se nekoč in bolj moram paziti nase, kot sem nekdaj.«

Osebna tragedija kraljice Letizie

Sedanja španska kraljica Letizia je bila še princesa, ko ji je leta 2007 nenadoma umrla mlajša sestra Erika. Članica kraljeve družine je bila tedaj noseča z drugim otrokom, infanto Sofio, Erika je, stara 31 let, storila samomor.

Na pogrebu se je strta Letizia vendarle za trenutek ustavila pred množico po maši v Madridu in se javnosti zahvalila za podporo: »Hvala vsem, ki ste mi izrazili sočutje ob smrti moje sestrice,« je dejala.

Od leta 2014, ko je postala kraljica, se trudi ozaveščati o pomenu mentalnega zdravja.

Lanskega oktobra je od dnevu mentalnega zdravja na odru celo repala verze madridskega reperja in na koncu pojasnila: »Če bo vsaj en časopis pisal o tem, da se je kraljica na dan, ki je posvečen mentalnemu zdravju, poskusila v tej glasbi, bo ta problematika zbudila nekaj več pozornosti.«

Cesarica Masako in s stresom povezane težave

Leta 2004 je japonska cesarska hiša potrdila, da tedaj še princesa Masako trpi zaradi prilagoditvene motnje in da je poiskala pomoč.

Umaknila se je iz javnosti in se po več letih vrnila k opravljanju dolžnosti. Pred ustoličenjem njenega moža cesarja Naruhita leta 2019 je o svoji vlogi cesarice povedala:

»V mislih na dneve pred seboj se včasih počutim negotova glede tega, kako bom lahko služila ljudem. A bom dala vse od sebe, da bi lahko prispevala k njihovi sreči.«