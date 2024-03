Kate Middleton in Meghan Markle obudili stike, vendar …

Meghan Markle in Kate Middleton že dolgo nista več prijateljici. Njun odnos je preveč načet, da bi princesa lahko odpustila vse, kar zameri vojvodinji.

A kot pišejo britanski mediji, naj bi bili ženi princev znova v stiku, je pa res, da je njuna komunikacija zelo uradna in brez topline.

»Meghan je stopila v stik s Kate in s svojim tastom, obema je zaželela uspešno okrevanje, a vse je še vedno zelo formalno in verjetno bo tako tudi ostalo. Med njima zaradi vsega, kar se je dogajalo, ne more biti prave topline,« je za The Mirror povedal poznavalec dogajanja na britanskem dvoru Tom Quinn in dodal:

»Kate je vljudno sprejela dobre želje, ni pa pripravljena pozabiti in odpustiti. Preprosto ne zaupa Meghan, da ne bo znova v javnosti razlagala, če bi prišlo do kakšnega spora ali nesporazuma.

Nekakšna oblika odnosa se bo zagotovo razvila, kar je zaradi znamke Sussex v interesu predvsem Meghan, a odnos bo vedno površen. Kate nikoli več ne bo zaupala Meghan.«

Napetosti med obema paroma so bile velike, še preden je izšla Harryjeva knjiga spominov Spare, ko pa sta bila v slednji Kate in William prikazana kot negativna lika, se je vse skupaj samo še poslabšalo.

Harry in Meghan sta zaskrbljena glede zdravja Kate po abdominalni operaciji januarja na kliniki London. Princesa je bila v bolnišnici dva tedna, po vrnitvi v domačo oskrbo se še ni udeležila nobenega javnega dogodka in naj bi tako ostalo vsaj do velike noči.