Kaj je princu Harryju in Meghan Markle prekrižalo načrte

Princ Harry in Meghan Markle stopata naprej po začrtani poti, čeprav se njune poslovne poteze mnogim zdijo sporne.

Zlasti dejstvo, da svoj naziv uporabljata v komercialne namene, čeprav sta pokojni kraljici obljubila, da tega ne bosta storila.

A čeprav trenutno ne glede na vse sledita svojemu načrtu, so se jima ti v preteklosti že večkrat podrli. Harry in Meghan naj bi namreč imela srčno željo glede njunih otrok Archieja in Lilibet, ki pa je nista mogla izpolniti zaradi pomanjkljivega varovanja.

Po pisanju portala The Mirror sta hotela otroka, tedaj triletnega Archieja in 15-mesečno Lilibet septembra 2022 pripeljati v Veliko Britanijo, v tistem času so potekala intenzivna pogajanja glede varovanja družine Sussex.

Med obiskom sta nameravala obiskati nekaj njima ljubih dobrodelnih organizacij. Par je Otok obiskal tri mesece prej, ko so se odvijala praznovanja, povezana s platinastim jubilejem kraljice Elizabete II. naslednji obisk sta načrtovala med 2. in 11. septembrom 2022., tedaj sta želela s seboj vzeti otroka.

Na koncu sta se odpravila čez lužo, vendar sama, saj sta menila, da varovanje, ki jim je pripadalo, ne bi ponujalo dovolj zaščite njuni družini.

Prisostvovala sta na vrhu organizacije One Young World v Manchestru in na srečanju Well Child Awards v Londonu. Med njunim bivanjem v Veliki Britaniji pa je umrla kraljica in njuna otroka sta zamudila zadnjo priložnost, da bi videla prababico.