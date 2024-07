Kate Beckinsale po smrti očima in mačke bruhala kri

Marca je pristala v bolnišnici, ob čemer se je hitro začelo šušljati, da se je odločila za lepotni poseg. Te govorice je igralka Kate Beckinsale nemudoma zavrnila, češ da se ni nikoli odločila za kozmetično operacijo ter da je glasen ne rekla tudi botoksu in raznim polnilom. A kljub tej obrazložitvi ni postregla s pojasnilo, zakaj je bila več tednov v bolnišnici.

Molk je prekinila šele sedaj, ko ji je ob opazkah precej nesramnih kritikov po družbenih omrežjih, češ da je veliko presuha, prekipelo. Sploh ko so ji navrgli še nekaj nasvetov, da bi bilo morda dobro, ko bi naredila počep ali dva, da bi nazaj dobila vsaj z od zadnjice. »Stres zaradi žalovanja ob izgubi ljubljenih mi je naredil luknjo med požiralnikom in želodcem. Za šest tednov sem pristala v bolnišnici, saj sem bruhala kri.«

Stara je bila le pet, ko ji je umrl oče. Na fotografiji Kate kot deklica z mamo Joy in očetom Richardom.

Bolečina ob smrti ljubljenega očima, za katerega je skrbela do smrti, jo je zdelala.

Stres in bruhanje krvi sta več kot prispevala k temu, da je njeno že tako vitko telo danes še vitkejše, morda že kar koščeno. Ob tem je razložila, da se je njeno telo s hiranjem in boleznijo odzvalo na stres, šok ob izgubi ljubljenih ter srčno bolečino zaradi vsega prestanega.

»Skrbela sem za očima vse do njegove smrti na začetku leta. Gledala sem, kako je kar nenadoma umrl. Marsikaj se dogaja tudi moji mami, ki se bori z rakom v četrtem stadiju. Zelo počasi sem sprejemala in se navajala na dejstvo, da sem izgubila kar dva očeta – biološkega, ko sem bila stara pet let, januarja letos pa še očima. Poleg vsega je lani umrla moja mačka, moja sorodna duša, ki je bila z menoj skoraj 19 let. Vse to je prispevalo k temu, da sem shujšala. Hitro in precej.« Pri tem je lepa igralka še dodala, da preprosto ni mogla jesti, čeprav bi energijo potrebovala, saj je v tem zanjo težkem obdobju garala pri novem filmu, zanjo osebno čustveno težkem zaradi tematike izgube očeta.

Opazke, da je presuha, so jo razbesnele.

Če potegne črto, ji je v resnici vseeno, kaj si ljudje mislijo o njenem videzu. »Preprosto poskušam preživeti to, kar je zame neznosna izguba, in preživeti ponovno sprožen sindrom posttravmatskega stresa, ki ga je prvič sprožilo dejstvo, da sem še kot zelo mlada deklica sredi noči našla svojega skoraj že mrtvega očeta.« Njen oče Richard Beckinsale je pri njenih petih namreč umrl zaradi srčnega infarkta, njen očim, režiser Roy Battersby, pa zdaj zaradi raka. Z rakom se bori tudi njena mama Judy Loe.