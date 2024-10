Igralka objavila fotografije poškodb, kje je dobila modrice, ni razkrila (FOTO)

Videti je, kot da bi Kate Beckinsale želela reči, da na snemanjih filmov sama izvaja zahtevne fizične naloge. Na družbeno omrežje je namreč pripela članek o tem, da ima kaskadersko dvojnico, zraven pa objavila bližnje posnetke modric in odrgnin.

Nazadnje je snemala akcijski triler Canary Black, delček katerega so posneli v Sloveniji, večji del snemanja pa je potekal na Hrvaškem. V filmu igra glavno junakinjo Avery Graves, operativko Centralne obveščevalne agencije (Cia), med snemanjem pa si je očitno poškodovala kolena, komolce in členke. Igralka, ki šteje 51 pomladi, ni pojasnila, od kod ji modrice, s posnetkov pa tudi ni povsem jasno, ali je na vseh res ona. Kljub vprašanjem oboževalcev pod objavo zvezdnica ni pojasnila, kako si je nakopala poškodbe na fotografijah. Igralka je prej v javnosti odkrito govorila o svojih zdravstvenih težavah.

Kate ni razložila, kje je dobila modrice. FOTO: Kate Beckinsale/instagram

Marca letos je pristala v bolnišnici, ob čemer se je hitro začelo šušljati, da se je odločila za lepotni poseg. Kate je to nemudoma zanikala, ni pa povedala, zakaj je morala v zdravstveno oskrbo. Oglasila se je šele, ko so zlobni jeziki začeli govoriti, da je presuha in da je to vzrok za njene težave.

Film Canary Black so snemali tudi v Sloveniji.

Stres zaradi žalovanja ob izgubi ljubljenih mi je naredil luknjo med požiralnikom in želodcem.

»Stres zaradi žalovanja ob izgubi ljubljenih mi je naredil luknjo med požiralnikom in želodcem. Za šest tednov sem pristala v bolnišnici, saj sem bruhala kri,« je razkrila. Razložila je, da se je na tak način odzvala na šok in bolečino zaradi izgube ljubljenih.

V začetku leta so ji oboževalci očitali, da je presuha. FOTO: Valerie Macon/Afp

»Skrbela sem za očima vse do njegove smrti na začetku leta. Gledala sem, kako je kar nenadoma umrl. Marsikaj se dogaja tudi moji mami, ki se bori z rakom v četrtem stadiju. Zelo počasi sem sprejemala in se navajala na dejstvo, da sem izgubila kar dva očeta – biološkega, ko sem bila stara pet let, januarja letos pa še očima. Poleg vsega je lani umrla moja mačka, moja sorodna duša, ki je bila z menoj skoraj 19 let. Vse to je prispevalo k temu, da sem shujšala. Hitro in precej,« je povedala takrat. V bolnišnici je ostala šest tednov. Maja je Beckinsalova razkrila, da ima sindrom aktivacije mastocitov, ki se pojavi, ko mastociti v telesu sprostijo preveč snovi, ki povzroča simptome, podobne alergijam.