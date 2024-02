Španska TV razširila govorice: Kate je bila v komi, borila se je za življenje

Po poročanju britanskega Daily Maila so bili v kraljevi palače besni, potem ko si je španska oddaja »izmislila trditve«, da je bila Kate Middleton po abdominalni operaciji »v komi in v resni nevarnosti«.

Španska novinarka, ki je v eni izmed oddaj nastopila kot strokovnjakinja za britanski dvor, je trdila, da so morali zdravniki hitro ukrepati, saj so ji »reševali življenje«. Novinarka je namreč povedala, da so se morali zdravniki poslužiti precej resnih zdravstvenih prijemov, da so ohranili princeso pri življenju, med drugim bi jo naj tudi intubirali in dali v umetno komo.

»Prišlo je do resnih zapletov, ki jih niso pričakovali, saj je operacija potekala dobro, pooperativno obdobje pa je bilo problematično, je v oddaji povedala španska novinarka in dodala, da bo okrevanje trajalo zelo dolgo, pri njem pa bo potrebovala pomoč svoje družine. Kot je povedala, so ji v podporo ustanovili »skoraj celo bolnišnico« na njihovem domu v Windsorju.

Iz palače zavrnili navedbe

»To je popolna neumnost,« je povedal vir za The Telegraph in dodal, da »omenjena novinarka ničesar, kar je povedala, ni poskušala preveriti pri nikomer iz kraljeve družine. V bistvu je vse popolnoma izmišljeno.«

Trditve o valižanski princesi so hitro postale viralne, povzeli so jih celo resnejši portali v Španiji, kot so El Confidencial, La Vanguardia in La Razon.