Kaj se dogaja z zadnjicami sester Kardashian? Videti je, kot da so se skrčila

Kim Kardashian in Khloe Kardashian nista videti več tako kot pred nekaj meseci ali leti. V to so prepričani njuni najbolj zvesti oboževalci, ki spremljajo vsak korak resničnostnih zvezdnic in starlet. Kim in njena sestra Khloe sta v zadnjem času objavili več fotografij zaradi katerih so njuni oboževalci prepričani, da sta znova obiskali lepotnega kirurga. A tokrat ne zato, da bi jima kaj dodal, temveč, da bi jima odvzel. Prepričani so, da njuni zadnjici nista več tako veliki kot sta bili in da sta si odstranili silikonske vložke, ki sta jih po prepričanju oboževalcev, imeli v zadnjicah.

Khloe in Kim sta te očitke vedno zanikali. Da bi te govorice v kali zatrla, je Kim celo opravila rentgen zadnjice, a dvomljivcev ni prepričala. Kasneje pa je le priznala, da je imela v zadnjici polnila.

Da je zadnjica Kim Kardashian manjša, kot je bila, so oboževalci opazili že avgusta lani. Svoje mnenje o tem je za revijo OK! Delil tudi kirurg Mark Ho-Asjoe, ki je dejal, da je nekaj bilo nedvomno odstranjen. »Ali je odstranila vsadke ali pa je imela liposukcijo,« je dejal in izpostavil, da je njena zadnjica manjša predvsem v zgornjem delu.

»Kim še nikoli ni bila tako vitka kot je zdaj. Komaj kaj spi. Njena družina ve, da kako težko se je pobrala po zakonu in dela vse, da bivšemu možu dokaže, kako dobro ji gre brez njega,« je vir blizu družine razkril medijem in dodal, da Kim dela vse, da bi prikrila, kako težko ji je v tem trenutku in kako zelo utrujena je od vsega, kar se dogaja.

Shujšana pa ni le Kim, povsem spremenjena in shujšana je tudi njena sestra Khloe, za katero so prav tako prepričani, da je odstranila vsadke. Khloe se je v zadnjih letih lotila dramatične telesne preobrazbe. Če jo primerjamo z letom 2009, je povsem neprepoznavna. Znana je bila svoji polni postavi in bujnih oblinah o katerih zdaj ni ne duha ne sluha.