Jennifer Lopez ženskam, ki se spogledujejo z Benom: ne igrajte se z mano

Jennifer Lopez je bila pred nedavnim gostja v pogovorni oddaji Today with Hoda & Jenna, kjer je razkrila, kakšna je bila nekoč in kakšna je danes.

Ob trditvah gostiteljice je dvigovala tablico z napisom nekoč ali danes.

Ob trditvi, da je ljubosumna, je pevka izstrelila tablico z napisom danes in jasno povedala, da je zelo zaščitniška do moža, Bena Afflecka: »Ne igrajte se z mano, ne igrajte se z mano,« je dejala.

In kaj bi storila, če bi se katera spogledovala Benom?

»Kot prvo, jaz sem njegova ljubezen in ne borka, bi pa ji na zelo eleganten, a še vedno nedvoumen način dala vedeti, naj se umakne.«

Lopezova in Affleck sta se poročila julija 2022, 18 let potem, ko sta leta 2004 razdrla zaroko.

Ponovno sta se zaročila aprila 2022.

Vmes sta bila oba poročena: Affleck od 2005 do 2018 z Jennifer Garner in Lopezova od leta 2004 do 2014 z Marcom Anthonyjem. Affleck ima iz zakona tri otroke in Jennifer dva.

Affleck je ob eni priložnosti zaupal, zakaj je prvič njuna zveza šla po zlu:

»Bila sva mlada, preveč vznesena in preveč dostopna. Nobeden od naju ni pričakoval, da bo najin svet vzbujal takšno zanimanje,« je leta 2008 povedal v intervjuju za eno od britanskih televizij.

Par se je ponovno zbližal potem, ko je Lopezova aprila 2021 razdrla zaroko s tedanjim zaročencem Alexom Rodriguezom.