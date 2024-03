Jennifer Lopez odpoveduje koncerte

Po petih letih je pred Jennifer Lopez turneja, na kateri bo predstavljala svoj novi album This is me … now. Vendar glede na spletno stran za prodajo stopnic Ticketmaster Jennifer 24. avgusta ne bo nastopala v areni Bridgestone v Nashvillu, kot je bilo sprva načrtovano.

Odpovedani so tudi koncerti v New Orleansu, Raleighu, Atlanti, Houstonu, Clevelandu in Tampi.

Na spletni strani so zapisali, da je dogodke odpovedal organizator, razlog trenutno še ni znan.

Februarja je Jennifer naznanila prihajajočo turnejo, na katero se odpravlja junija letos, pred tem je v sredini februarja izdala nov album z istim naslovom.

Na koncertih bo poleg novih hitov izvajala nekatere svoje stare uspešnice: On The Floor, Let's Get Loud in Jenny from the Block.

Njena zadnja turneja leta 2019 z naslovom It's My Party je doživela velik uspeh.

Začela se je v Ameriki in Kanadi, Jennifer je nastopila na 32 koncertih ter nato svoje delo predstavila še v tujini s prvim koncertom v Tel Avivu in zadnjim v Saint Petersburgu.