Najbogatejši zvezdniški otroci na svetu: enoletnik ima pod palcem kar milijardo

Vsak starš upa, da bo svojemu otroku lahko omogočil najboljše. Nekateri pa zaradi svoje slave in bogastva svoje otroke že kot majhne zapišejo med milijonarje – česar si običajen posameznik sploh ne more predstavljati.

Takšni, kot so Kim Kardashian, Rihanna in Kylie Jenner, so sami po sebi milijarderji. Ugodne poslovne odločitve pa seveda finančno koristijo tudi njihovim potomcem.

Raziskava podjetja OutdoorToys je pokazala, da je valižanska princesa Charlotte, stara osem let, najbogatejši zvezdniški otrok na svetu, njeno premoženje je ocenjeno na skoraj 4 milijarde funtov. Njen starejši brat, 10-letni princ George, naj bi bil vreden skoraj 3 milijarde. Njun mlajši brat princ Louis je star pet let, v lasti ima malo manj kot milijardo funtov.

Kraljeva družina. FOTO: Profimedia

Med zvezdniškimi otroki zaseda vrh lestvice enoletni Rza Athelston Mayers, sin pevke Rihanne in reperja A$AP Rockyja. Par se močno trudi ohranjati sinovo zasebnost, njegovo ime sta razkrila šele leto po rojstvu. Malček naj bi bil vreden neverjetnih 943,5 milijona funtov. Rihanna je visoko premoženje pridobila zahvaljujoč izjemno uspešni kozmetični kolekciji in liniji spodnjega perila. Njen partner je 20 milijonov zaslužil le z glasbo.

Imajo več denarja, kot si lahko predstavljate

Naslednji na seznamu je najstarejši otrok Beyonce in Jay Z-ja, Blue Ivy Carter. 12-letna deklica ima premoženje, vredno približno 567,9 milijona funtov. Sledi Stormi, hčerka resničnostne zvezdnice Kylie Jenner, s premoženjem, ocenjenim na pol milijarde dolarjev.

Beyonce s hčerko Blue Ivy. FOTO: Osebni Arhiv

Na naslednjem mestu je njena desetletna sestrična North West, hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa. Deklica postaja prava senzacija družbenih medijev s svojimi smešnimi TikTok videi in odkritimi nastopi v resničnostnem šovu svoje družine, vredna pa naj bi bila 295 milijonov funtov.

Nekdanji par, Gwen Stefani in Gavin Rossdale, ima na seznamu dva otroka, devetletnega Apolla Bowieja Flynna (106 milijonov funtov) in petnajstletno Zumo (63 milijonov funtov). Zanimivo je, da se najstarejši otrok, 17-letni Kingston, na listo ni uvrstil, saj naj bi imel na svoje ime napisanih vrtoglavih 35 milijonov dolarjev.

Gwen Stefani z otrokoma leta 2010. FOTO: Profimedia, Barcroft Media

Naslednji je sin Jennifer Lopez in Marca Anthonyja, 16-letni Max Muñiz, z 31 milijoni funtov. Njegova sestra dvojčica Emme naj bi bila vredna milijon.

Nato se vrnemo h Kardashianovim: Khloeina petletna hči True Thompson naj bi imela premoženje, vredno 7,8 milijona funtov. Presenetljivo je, da se na seznamu ni znašel nobeden od otrok Kourtney Kardashian.

Kim Kardashian s svojimi otroki in nečaki. FOTO: Marksman/Mega/The Mega Agency/Profimedia

Najbogatejših 10 zaključuje Aubrey Frances Anderson-Emmons s 4,7 milijona funti. V nasprotju z drugimi na seznamu pa je 16-letnica znana zaradi same sebe; kot igralka nastopa v komični seriji Sodobna družina.