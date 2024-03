Ben Affleck iskreno o zakonu: nisem hotel tega

Potem ko sta Jennifer Lopez in Ben Affleck leta 2021 po skoraj dvajsetih letih obudila ljubezen, je imel on eno zahtevo.

Lopezova ima na instagramu 253 milijonov sledilcev, s katerimi deli takšne in drugačne utrinke iz življenja, on pa ni hotel, da bi se njuno razmerje odvijalo vsem na očeh, je zaupal na premieri dokumentarnega filma Največja zamolčana ljubezenska zgodba(The Greatest Love Story Never Told).

»Ko sva znova postala par, sem ji rekel: "Poslušaj, ena od stvari, ki jih nočem, je zveza na družabnih omrežjih,"« je pripovedoval igralec in dodal: »A nato sem dojel, da ni pošteno tega zahtevati od nje.

Bilo bi, kot da bi se poročil s kapitanom ladje in nato povedal, da ne maram morja.«

»Morala sva si priznati, da sva dve različni osebi, kar zadeva tega in najti kompromis,« pripoveduje tudi v filmu.

Tudi Lopezova odkrito pripoveduje o tej razliki med njima in pravi, da se zaveda, da se Ben noče izpostavljati, zlasti ne kot navdih za njen zadnji album This Is Me…Now in za temu spremljajoč dokumentarni film:

»Mislim, da Benu ni pri teh stvareh prav nič prijetno, a me ljubi, ve, da sem umetnica in me bo podpiral na vse načine.

Ve, da mi ne more preprečiti ustvarjati glasbe, niti mi noče. Ni pa navdušen nad dejstvom, da je moja muza.«