Otroštvo zvezdnice: Odstoten oče in narcisoidna mama

Pevka in igralka Jennifer Lopez v novem biografskem filmu The Greatest Love Story Never Told pripoveduje tudi o svojem odraščanju in odnosu s starši piše Page six.

»Vedno sem iskala nekoga, ob katerem bi se počutila ljubljena. Bila sem srednji otrok, ne najstarejši in ne najmlajši, vedno nekje vmes,« pripoveduje 54-letnica, ki ima 56-letno starejšo in 52-letno mlajšo sestro Leslie ter Lyndo.

Odraščala je v Bronxu, starša Guadalupe Rodriguez in David Lopez pa sta se leta 1999 ločila.

»Oče je bil odsoten. Delal je ponoči, podnevi je spal, tako da sem vedno imela občutek, da nisem dovolj z njim.

Mama je bila narcisoidna, vedno je hotela biti v središču pozornosti, rada se je zabavala,« pripoveduje Lopezova.

Pevka je o odnosu z mamo, ki ni bil vedno najboljši, že leta 2022 pripovedovala v dokumentarcu Halftime:

»Moja mama je super zapletena oseba. Storila je, kar je morala storiti, da je preživela in da nas je naredila močne ter trdne. Včasih nas je tudi pretepla,« je povedala tedaj.