Je to najbolj seksi predsednik vlade na svetu?

Francoski parlament je po ponedeljkovem odstopu Elizabeth Borne s položaja predsednice vlade, dobila novega predsednika vlade. Mandat za sestavo vlade je francoski predsednik Emanuelle Macron podelil dosedanjemu ministru za šolstvo Gabrielu Attali.

Atall je med vsemi ministri užival največjo priljubljenost, z imenovanjem pa je postal tudi najmlajši, ima 34 let, in prvi odkrito istospolno usmerjeni predsednik francoske vlade. Attala je bil civilni zvezi z 38-letnim evropskim poslancem Stephanom Sejournejem, a naj bi se razšla. Razhoda sicer javno nista komentirala, saj je Sejourne izjemno zaščitniški do svoje zasebnosti.

Attalovo spolno usmerjenost je leta 2018 javno izpostavil njegov strankarski kolega, Juan Branco, sicer nekdanji odvetnik Juliana Assangea. V televizijskem intervjuju je Attal dejal, da je bil pogosto tarča homofobnih napadov s strani sošolcev in namignil, da je bil Branco obseden z njegovo seksualno usmerjenostjo. Branco je politikove navedbe zanikal.

Sicer pa je bil Gabrielov vzpon v političnih krogih bliskovit. Kmalu po Macronovi izvolitvi za predsednika leta 2017 je postal tiskovni predstavnik vlade, nato minister za proračun, julija lani pa je stopil na čelo ministrstva za šolstvo. Na tem položaju je prepričal številne starejše prebivalce, ki sestavljajo glavnino Macronovega volilnega telesa, s stališči v prid uniformam ali prepovedi muslimanskega oblačila abaja v šolah.