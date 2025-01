Novi zapleti: kako so Meghan Markle požari v Los Angelesu prekrižali načrte

Meghan Markle je pojasnila, da bo začetek predvajanja njene oddaje Z ljubeznijo, Meghan zaradi hudih požarov v mestu angelov preloženo.

Na začetku leta je napovedala, da bo nova oddaja osredotočena na življenjski slog in da bo v njej gostila posebne goste. Sprva je bilo načrtovano, da bo prva epizoda na sporedu 15. januarja.

»Zahvaljujem se svojim partnerjem pri Netflixu, da so me podprli pri zamiku predvajanja, saj se osredotočamo na potrebe tistih, ki jih je prizadel požar v moji domači Kaliforniji,« je v uradni izjavi zapisala Meghan, piše Hello.

Serija je bila posneta v domu Meghan in princa Harryja v Montecitu v Kaliforniji, prva od osmih epizod po novem načrtu na male zaslone prihaja 4. marca.

Oddajo je vojvodinja producirala sama, Netflix pa navaja: »Z ljubeznijo, Meghan združuje praktične nasvete in iskrene pogovore s prijatelji, novimi in starimi.

Meghan deli osebne nasvete in trike, slavi sproščenost namesto popolnosti in kaže, kako enostavno je ustvariti lepoto, tudi tam, kjer je ne bi pričakovali.

Skupaj z gosti si rokave zaviha v kuhinji, na vrtu in še marsikje ter vse vabi, naj storijo enako.«

Aktivna pomoč

Januarja 2025 so požari v Meghaninem domačem Los Angelesu zahtevali že več življenj in k evakuaciji prisilili na desetine tisoče prebivalcev. Ogromno objektov je bilo poškodovanih ali uničenih.

Več hollywoodskih zvezd, kot so Paris Hilton, Leighton Meester in Adam Brody, Billy Crystal, Mandy Moore, Martin Short in mnogi drugi, je delilo zgodbe o tem, kako so izgubili svoje domove. Drugi znani posamezniki na tem območju so darovali sredstva in odprli vrata tistim, ki so potrebovali pomoč.

Mediji so poročali, da Meghan in Harry dajeta zavetje prijateljem v svojem domu v Montecitu, na pomoč sta priskočila tudi na samem prizorišču, v izjavi za javnost pa zapisala:

»V zadnjih dneh so požari v južni Kaliforniji pustošili po soseskah in uničili družine, domove, šole, medicinske centre in še veliko več, prizadeli so desetine tisoče ljudi vseh družbenih slojev,« je zapisano v izjavi. »Razglašeno je bilo izredno stanje.«

Pozvala sta prebivalce, naj odprejo svoja vrata: »Če mora prijatelj, ljubljena oseba ali hišni ljubljenček zapustiti dom in jim lahko ponudite varno zatočišče v svojem, prosiva, storite to. Preverite še, ali kateri od vaših starejših ali invalidnih sosedov morda potrebuje pomoč pri evakuaciji.«

Par je doniral oblačila, otroške pripomočke in druge potrebščine tistim, ki so jih prizadeli požari.

Hello navaja, da Harry in Meghan aktivno sodelujeta s svojo ekipo fundacije Archewell in iščeta načine, kako na najrazličnejše načine pomagati najbolj prizadetim.