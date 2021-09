Iz mamine hiše groze se je odselila k očetu

Uporniški Sami je bolj všeč življenje z očetom. FOTO: Osebni Arhiv

Denise je pred desetletjem posvojila še hčerko Eloise, leta 2018 pa se je poročila z Aaronom Phypersom.

Uporniški Sami je bolj všeč življenje z očetom. FOTO: Osebni Arhiv

Danes je srečna v novem zakonu. FOTO: Dave Bedrosian/future Image/wenn

Nista bila zmešan par

Njuna ljubezen, ki ji je po štirih letih odklenkalo leta 2006, je bila morda strastna in viharna, a nikakor nista bila zmešan par, kot so ju prikazovali mediji. »Ko sva se poročila, je bil Charlie trezen. Stvari pa so se hitro začele spreminjati, ko sem zanosila z Lolo. To so bili temni časi. Toksični. Z Lolo sem bila noseča pol leta, ko sem zahtevala ločitev,« se je Denise odprla o svoji ljubezni s Sheenom. Potem je šlo s Charliejem le še navzdol, a Denise je želela hčerki zaščititi in pred njima skriti škandalozne tabloidne naslovnice. »Kakor koli obrneš, še vedno je njun oče. O njem nisem nikoli rekla zle besede, pa tudi vedno sem si želela, da bi bil del njunih življenj.«

Denise Richards je bila mlada lepotica, ki se nikoli ni znašla na naslovnicah tabloidov - vsaj do poroke sleta 2002 ne. Na drugi strani pa je bil Charlie ljubljenec medijev zaradi razuzdanega življenjskega sloga, prepojenega z alkoholom, drogami in seksualnim eksperimentiranjem s celo vojsko žensk.Denise in Charlie sta bila živ dokaz rekla, da se nasprotja privlačijo, a zvezi kljub temu ni bilo usojeno obstati. Po le treh letih zakonske idile sta se razšla, skrbništvo nad hčeramainjedobila Denise. To je bila napačna odločitev, je prepričana 17-letna Sami, igralkina prvorojenka. »Pred enim letom sem bila ujetnica gospodinjstva, zasičenega z zlorabo. Tu sem samo sebe sovražila, bila sem depresivna, tudi po več dni skupaj nisem jedla in spala,« je o življenju pod materino streho, »v hiši groze«, zapisala Sami, ki je zato pobegnila k očetu. Tam pa doživela duhovno prebujenje.»Zdaj sem srečno samska, rada se imam, imam dve mački, šolo, ki sem jo sovražila, pa sem obesila na klin.« Čeprav ni poudarila, da si je to novo življenje ustvarila pri očetu, Charlie ne more skriti, kako srečen je s hčerko ob sebi. »Sami je čudovita. Imava se super.«Samijine obtožbe, tudi tista, da jo je mama želela vreči iz hiše, so Richardsovo zadele naravnost v srce. A v njih naj ne bi bilo kaj več od uporništva najstnice, ki ji pač presedajo pravila. »Denise je doma postavila vrsto povsem običajnih starševskih pravil, a Sami jih ni želela upoštevati,« je povedal vir in dodal, da je bil beg k očetu precej logičen. »Charlie Denise ni podpiral, njegov pristop k starševstvu je povsem drugačen, bolj permisiven.« Vsekakor je najstnici precej bolj všeč.Ni skrivnost, da Richardsova svojim otrokom ne pusti, da počno, kar želijo. »Marsikaj, kar so moji starši pričakovali od mene in moje sestre, poskušam uvesti tudi sama. Tudi moji hčerki lahko povesta, da sem precej stroga mati. Imam pravila, omejitve, pričakovanja. Ob neupoštevanju pa so posledice.« Denise ve, kaj pomeni biti dekle Samijinih let. »Ko sem bila stara 15 let, sem se začela skrivaj plaziti iz hiše, zato vem, da bosta verjetno tudi Sami in Lola to poskušali,« je dejala. Tako je že pred dvema letoma hišo opremila z nadzornimi kamerami. »Sami začenja srednjo šolo, spoznava fante. S kamerami bom lahko vedela, kdaj kdo prihaja in odhaja, tudi hčerki.« Tega Denise ni skrivala, kar je doma povzročilo nemalo vroče krvi, najbolj pa je mladenko razkačilo pravilo, da do 16. leta ne sme hoditi na zmenke.Ločitvi navkljub sta Charlie in Denise ostala v dobrih odnosih. Lepotica mu priznava, da je dober in ljubeč oče, vendar meni, da mu manjka strogosti. Želela bi si, da bi bila pri vzgoji bolj enotna. »Charlie je tisti, h kateremu gresta dekleti, ko si želita zabave. Pri njem ni pravil ali ure, ob kateri se morata zvečer vrniti domov. Zato je šla k njemu,« je še razkril vir. »Denise pa to globoko žalosti. Prizadeta je. Prepričana je, da je v Samijino in Lolino dobro, če imata pravila in ne smeta ponočevati, kakor se jima zljubi. Zdaj jima želi biti mati. Čas, ko bodo lahko prijateljice, bo že še prišel.«