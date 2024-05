Avto sto patentov je prava francoska ikona

Citroën je leta 1934 v Parizu predstavil model traction avant. Zasnovan je bil z namenom, da bi znamki dal nov zagon in izpostavil njeno inovativnost. Na trg je stopil s komercialnim nazivom 7, ki se je nanašal na njegovo davčno stopnjo, a se ga je hitro prijel vzdevek traction avant, saj je sprednji pogon takrat veljal za pomembno inovacijo.

Združeval je najsodobnejše tehnične rešitve svojega časa, kot so pogon na sprednji kolesi, samonosna karoserija, hidravlične zavore in vzmetenje s posamičnimi obesami na vseh štirih kolesih. V svojem času je veljal za najbolj varen in najbolj udoben avtomobil, ki je zagotavljal najboljšo lego na cesti. V svoji dolgi zgodovini je prestal številne tehnološke nadgradnje, zaradi česar so mu pravili tudi avto sto patentov. Do konca proizvodnje leta 1957 je bilo prodanih 760.000 primerkov, traction avant pa se je izkazal tudi na različnih tekmovanjih in športnih preizkušnjah.

Traction je prava francoska ikona. Avtomobil, ki je bil sprva namenjen širši javnosti, se je prelevil v vozilo bančnih roparjev iz tolpe Traction, med drugo svetovno vojno v vojaški in nato odporniški avtomobil in nazadnje še v avto, ki je pomagal obnoviti državo. Postal je tudi uradno vozilo francoskih državnikov.