Denzel Washington iskreno: zloraba alkohola in drog je pustila davek

Kultni ameriški igralec, ena od zvezd filma Gladiator II. bo decembra praznoval 70 let, prav tako letos obeležuje deseto obletnico treznosti.

V zadnjem intervjuju za Esquire je zaupal: »Svojemu telesu sem povzročil veliko škode. Ampak vidite, sedaj sem čist.«

V pogovoru je priznal, da se je v preteklih letih večkrat zatekal k substancam, njegova največja šibka točka je bilo vino.

»Vino je zelo varljivo. Počasno. Ne učinkuje kar bum, iznenada,« je pripovedoval.

»Nikoli nisem bil odvisen od heroina. Nikoli nisem bil odvisen od kokaina. Poskusil sem oboje, a me ni zasvojilo. In nikoli nisem bil odvisen od žganih pijač.«

»Vedno pa sem rad počasi srkal vino in ga okušal. Zelo subtilno. Pil sem najboljše.«

Sploh potem, ko sta z ženo Pauletto leta 1999 zgradila veliko hišo z vinsko kletjo. »Naučil sem se piti najboljše. Vina letnik 61, 82, kar je bilo na voljo. Odpiral sem tudi steklenice za skoraj 4000 evrov.«

Vina je dobival v znani vinoteki v Kaliforniji, kjer je vedno naročal dve steklenici najdražjega.

Ko ga je žena nekoč vprašala, zakaj naroča po dve steklenici, ji je pojasnil, da zato, ker bi vina, če bi ga imel več, spil več.

»Tako sem imel dve steklenici in ju spil v enem dnevu.«

Kljub njegovim razvadam se je igralec izogibal pitju med snemanji različnih projektov, tudi med snemanjem filma Let, kjer igra pilota, ki se zateka k alkoholu.

»Na delu nisem nikoli pil, sem pa pil, ko smo končali. Dobro vem, kako se je nekje zbuditi in ne vedeti, kaj se je zgodilo.«

Dotaknil se je tudi dejstva, da se bliža njegov rojstni dan:

»Na zadeve sedaj gledam drugače. Vsak čas bom 70. To je dejstvo in to je v redu.

To je moje zadnje poglavje. Če bom živel še naslednjih 30 let, kaj bi počel? Moja mama je dočakala 97 let. Trudim se po najboljših močeh,« povzema Huffington post.