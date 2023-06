Med snemanjem nadaljevanja zgodovinske epopeje več poškodovanih

Izjemni akcijski prizori, ki jih izpiljeni posebni učinki dvignejo na še višjo raven. To je zgodovinsko epopejo Gladiator izstrelilo med največje hite leta 2000 ter navdušilo tudi kritiško srenjo. Temu receptu za uspeh je hotel režiser Ridley Scott slediti tudi pri nadaljevanju oskarjevskega hita, a je že precej na začetku snemanja šlo nekaj pošteno narobe. Med akcijskim prizorom se je zalomilo, saj je snemalno prizorišče nenadoma stresla strahovita eksplozija, več kaskaderjev pa so zajeli ognjeni zublji.

Prvi Gladiator je bil drugi najbolj dobičkonosen film leta 2000 in je pobral pet oskarjev. FOTO: Tvspored-service

Zvezdniška igralska zasedba, med katerimi sta tudi Paul Mescal in Denzel ­Washington, je gorečo katastrofo lahko le nemočno opazovala v grozi. »V vseh letih dela še nisem videl česa tako groznega,« je dejal vir in dodal, da so morali šest ljudi prepeljati v bolnišnico.

Kamere Gladiatorja 2 so se v maroškem mestu Ouarzazate, od koder se odpira pogled na peščeno morje Sahare, začele vrteti šele na začetku tega meseca. A še preden je vse steklo kot po maslu, je nesreča začasno ustavila produkcijo. V eksploziji je bilo ranjenih kar šest kaskaderjev, od kateri sta dva utrpela nekoliko lažje poškodbe in so ju oskrbeli na prizorišču, četverica pa ostaja v bolnišnici. »Med načrtovanim akcijskim prizorom se je dogodila nesreča. Šest članov ekipe je bilo poškodovanih, a k sreči nihče ni v smrtni nevarnosti,« je dejal predstavnik studia Paramount, ki bdi nad visokoproračunsko zgodovinsko akcijo. »Zdravstvena in varnostna ekipa na prizorišču sta nemudoma ukrepali, da so vsi takoj dobili oskrbo, ki so jo potrebovali. Vsi so v stabilnem stanju.« Pri tem so iz studia še sporočili, da je varnost na snemanjih pri njih na prvem mestu, zaradi česar se držijo strogih postopkov. »Nadzorovali bomo situacijo in delo nadaljevali takoj, ko bo mogoče.«

Zgodilo se je že ob koncu snemalnega dne.

Kaj je povzročilo eksplozijo, ni znano. Nekateri domnevajo, da je kriva naluknjana cev za plin. A resnico bo razkrila preiskava, ki je še v teku. »Bilo je grozljivo. Ogromna krogla ognja je hušknila v zrak in oplazila več članov ekipe. Prav vsi, od glavnih zvezd do najbolj obrobnih asistentov, so grozno pretreseni,« je dejal vir in še dodal, da je poškodovana šesterica utrpela opekline.

Gladiator, ki je tako rekoč zagnal mini renesanso zgodovinskega filmskega žanra, je na velika platna prišel leta 2000 in je od dvanajstih oskarjevskih nominacij pobral pet kipcev, tudi za najboljši film in najboljšega igralca. Tudi pod nadaljevanje se bo kot pod original podpisal Ridley Scott, a v film ni vpet Russell Crowe, ki je odigral glavno vlogo. Ob že omenjenih Mescalu, ki je prevzel glavno vlogo mladega rimskega aristokrata Luciusa, in Washinghtonu sta v zasedbi še Pedro Pascal in Connie Nielsen.