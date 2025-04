Spletna stran tožilstva počepnila: Dostop do zadeve Trenta onemogočen

Po razglasitvi oprostilne sodbe Janezu Janši v zadevi Trenta je marsikdo želel preveriti, kakšne dokumente o primeru objavlja državno tožilstvo ter kakšen je njihov odziv na sodbo celjskega sodišča.

Ker je na spletni strani tožilstva dt-rs.si v trenutku, ko to poročamo, zadnja objavljena novica »Generalna državna tožilka dr. Katarina Bergant je nagovorila udeležence posveta Otrok in bolezni sodobnega časa«, smo se po podatke o eni najbolj vročih slovenskih afer odpravili prek iskalnika, ki je nameščen na spletni strani tožilstva.

A glej, ob vpisu besede "Trenta" v iskalno polje dobimo obvestilo v angleškem jeziku, da je dostop do vsebin "Forbidden", torej prepovedan. In pojasnilo s klicajem, da je "Access to this resource on the server is denied!" oziroma po domače: »Dostop do tega vira na strežniku je zavrnjen!«

Zakaj javnost ne more dostopati do gradiv v zadevi Trenta, bomo povprašali pristojne na tožilstvu.

Posnetek zaslona obvestila o prepovedi dostopa: