Blejski grad odeli v cvetje

Zavod za kulturo Bled in Biotehniški center Naklo (BC Naklo) že četrto leto nadaljujeta uspešno sodelovanje, ki so ga pred tremi leti nadgradili s tekmovanjem. Letošnjega se je udeležilo osem ekip s treh šol: BC Naklo, Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter Srednje škole Arboretum Opeka Marčan iz Vinice na Hrvaškem. Tretje mesto sta zasedli Maruša Sekne in Rebeka Črne iz Biotehniškega centra Naklo, drugo mesto Ariana Krasniqi in Marija Emanuela Hrastnik s Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Prvo mesto na tekmovanju pa je ostalo v Naklem, zmagovalno cvetlično zasadi...