Takšen Gladiator leta 2000 ne bi bil mogoč

Tako kot film Gladitor je tudi njegovo nadaljevanje režiral Ridley Scott. Scenarij je napisal David Scarpa, zgodbo pa Peter Craig in David Scarpa, in sicer po likih Davida Franzonija. V glavnih vlogah igrajo Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen in oskarjevec Denzel Washington ki upodobi Makrina, nekdanjega sužnja, ki načrtuje prevzeti Rim.

Lucij (Paul Mescal) je leta po tem, ko je bil priča smrti častitljivega junaka Maksima, ki ga je ubil njegov stric, prisiljen vstopiti v Kolosej, potem ko njegov dom zavzamejo tiranski cesarji, ki zdaj Rim vodijo z železno roko. Z besom v srcu in s tveganjem za prihodnost cesarstva mora Lucij pogledati v svojo preteklost, da bi našel moč in čast ter vrnil slavo Rima njegovemu ljudstvu.

Režiser Ridley Scott je k sodelovanju povabil izjemne sodelavce. FOTO: Aidan Monaghan

Snemali so v Maroku in na Malti, nekaj prizorov tudi v studiih Shepperton pri Londonu.

Igra tudi Denzel Washington. FOTO: Aidan Monaghan

Pred skoraj četrt stoletja je priznani filmski ustvarjalec Ridley Scott z Gladiatorjem osvežil žanr zgodovinskih filmov. Prinesel je več kot 465 milijonov dolarjev po vsem svetu in postal drugi najbolj dobičkonosni film leta 2000. Igralca Russlla Crowa je povzdignil med največje zvezdnike, film je bil nominiran za 12 oskarjev in jih prejel pet, tudi za najboljši film.

Izjemna vizija

»Priljubljenost Gladiatorja je rasla,« pojasnjuje režiser. »Film je ostal v spominu javnosti. Vedel sem, da bi morali razmisliti o nadaljevanju, vendar je trajalo več let, da sem ugotovil, kakšna bo zgodba.« Zbral je igralsko zasedbo in ekipo, ki oživi zgodbo z vznemirljivimi akcijskimi sekvencami, učinki in podvigi, ki leta 2000 niso bili mogoči. Od vodne invazije na starodavno trdnjavo do zgodovinsko natančne pomorske bitke, uprizorjene v Koloseju – v Gladiatorju II je nekaj najbolj izurjenih mojstrov filmske industrije izpolnilo Scottovo izjemno vizijo.

24 let je minilo od prvega dela.

Prizor iz pomorske bitke v Koloseju FOTO: Paramount Pictures

Scott je nadzor oblikovanja in gradnje antičnega Rima zaupal svojemu dolgoletnemu sodelavcu, scenografu Arthurju Maxu. To je šestnajsti projekt, pri katerem sta sodelovala (med drugim pri filmih Gladiator, Ameriški gangster, Marsovec in Napoleon). »Ridleyjev pristop k ustvarjanju filma je vedno poglobljen. Vključen je v vsako fazo, v vsak oddelek. Delo z njim je izziv, ker pričakuje tako veliko. Jaz pa imam rad izzive,« je dejal Max.