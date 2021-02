Ikonska zaljubljenca po pol stoletja spet skupaj

Čeprav sta se videla le v virtualnem svetu, ju je srečanje ganilo do srca.

Bil je šele četrta izbira

Blizu Ryanove zvezde je tudi zvezda Farrah Fawcett, njegove velike ljubezni. FOTO: cover images

Kemija med Ali in Ryanom je bila takojšnja. FOTO: Press Release

Najavila sta ju njuna otroka

1

oskarja je film osvojil, za najboljšo glasbo Francisa Laija.

Romantična zgodba o fantu in dekletu iz različnih družbenih okolij, mladem bogatašu iz ugledne družine in dekletu srednjega razreda, ki kljub nasprotovanju družin postavita svojo ljubezen pred vse, a ju nato loči kruta usoda.To je srž Ljubezenske zgodbe, morda najlepšega ljubezenskega filma vseh časov, ki je čez noč postal svetovni hit, si prislužil osem oskarjevskih nominacij, svoja glavna tragična junaka, igralcain, pa izstrelil med filmske zvezde. To je bilo pred skoraj natanko pol stoletja, zdaj, ob jubilejni 50-letnici filma, pa sta Ali in Ryan vnovič združena. Na hollywoodskem bulvarju slavnih sta namreč zasijali njuni zvezdi, seveda druga poleg druge.In četudi se slovesno razkritje zvezd zaradi pandemije ni odvijalo v živo kot običajno, so se zvezdnikoma vseeno orosile oči, ko sta se po tako dolgem času spet videla. Čeprav le virtualno. »Teh 50 let je minilo, kot bi mignil!« je dejal Ryan, podobno je šlo po glavi tudi Ali, ki ji ne gre v račun, koliko let je že preteklo. »Toliko življenja sem že živela od tedaj. In čeprav se najdejo ljudje, ki jim film ni prišel do živega, jih je vendar tudi ogromno, ki jih Ljubezenska zgodba še vedno gane do srca. To je izjemno, neverjetno in čudovito.«Ljubezenska zgodba je v zakladnici filmskih klasik. Vedno bo živela, ganila bo vedno nove generacije, vselej bo aktualna. Vseeno pa v filmskih visokih krogih spočetka niso videli njenega izjemnega potenciala. Scenarijni pritegnil pomembnih filmskih studiev, zavračali so ga drug za drugim, dokler z njim vseeno ni sklenil tvegati, sicer vodja produkcije pri Paramountu, ki je dal film njihovi partnerski družbi, ki se je po nizu polomij komaj še držala nad vodo.Možnosti za uspeh so bile torej le pičle in morebiti so tudi zato ponudbe za glavno moško vlogo zavrniliin. O'Neal je bil komaj četrta Segalova izbira, a je z njim zadel žebljico na glavico. Kemija med Ryanom in Ali, ki je bila tedaj še povsem neznano ime v svetu filma, a poročena z Evansom, je bila namreč hipna in silovita. »Ni nama je bilo treba ustvariti, kemija je preprosto že bila med nama,« se spominja O'Neal. Čeprav ni bila zgolj njuna medsebojna kemija tista, ki je veliko pripomogla k uspehu filma – ob seveda izjemnem scenariju, ob branju katerega je MacGrawova planila v jok –, igralka je še danes prepričana, da je svoje dodal tudi pravi čas.»Ob vsem, kar se je odvijalo po svetu, od vietnamske vojne dalje, mislim, da so bili ljudje pripravljeni na malce sentimentalnosti. Jo celo potrebovali.«Čeprav virtualno druženje nikakor ne more nadomestiti druženja v živo, iz oči v oči, spletna podelitev zvezd za filmska zvezdnika skoraj ne bi mogla potekati bolje. Predvsem ker sta ju najavila in predstavila njuna otroka. Ryana njegov sin, ki se mu je rodil v drugem zakonu z, Ali pa, sad njene ljubezni z Evansom.»To je prvič v pandemiji, da vidim svojega sina, najljubšo osebo na vsem svetu. Nisem ga želela prositi, naj postane del ceremonije, saj vem, da zelo ceni zasebnost.« A je Josh vseeno želel biti del tega pomembnega dne svoje mame, ki se je v govoru zahvalila tudi zdaj pokojnemu možu Robertu, ki je sklenil tvegati z Ljubensko zgodbo, in Ryanu, snemanje s katerim je bila čudovita izkušnja od prvega do zadnjega dne. Ganjenosti pa ni mogel skriti niti O'Neal, ki se mu sanjalo ni, da bo kdaj doživel tolikšen uspeh.»Odraščal sem v bližini bulvarja slavnih. Na začetku srednje šole sem prihajal sem s svojimi prijatelji, ki smo se tu ozirali za dekleti in iskali pretepe. Kdo bi si mislil, da bo nekoč tu vcementirano tudi moje ime? Bolj verjetno se mi je zdelo, da bom končal v ječi.« V še dodatno zadovoljstvo pa mu je, da le nekaj korakov stran leži tudi zvezda, njegove velike in zadnje ljubezni, ki se je končala z njeno smrtjo leta 2009. »Bila je spektakularna. Boljša od katerega koli filma. Noro jo pogrešam. Hrepenim po njej.«