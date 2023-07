Igralkin praprapraded se je izognil usmrtitvi

Vajena je nastopati v vlogah žensk z močjo in položajem. V zadnjih dveh sezonah serije Krona se je britanska igralka Lesley Manville vživela v princeso Margaret, grofico Snowdonsko, v igrani dokuseriji Kraljica pa se je prelevila v železno lady Margaret Thatcher. Zdaj je zvezdnica odkrila, da ima vodstvene sposobnosti in odločnost že v krvi.

Med snemanjem dokumentarne serije BBC Who Do You Think You Are? (Kdo misliš, da si?), ki brska po družinski zgodovini svojih zvezdniških gostov, je igralka namreč šokirana odkrila, da je njen praprapraded vodil kmečko vstajo, zaradi česar mu je grozila smrtna kazen. A se je na koncu izmazal z izgonom v zaporniško kolonijo v Avstraliji.

Lesley Manville je osupla nad svojo družinsko zgodovino. FOTO: Maja Smiejkowska, Reuters

Pokam od ponosa. Bil je reven moški, ki je vedel, kaj je prav in kaj ne. Zveni kot fantastičen lik.

Daljni sorodniki

Lesley se ni niti sanjalo, da ima v Avstraliji še danes daljne sorodnike. »Razgnalo me bo od ponosa! Bil je reven moški, ki za svoje delo ni dobil pravičnega plačila. Vedel je, kaj je prav in kaj ne,« ni mogla skriti ganjenosti, ko je pred kamero rodoslovne oddaje odkrivala zgodovino svoje družine in medtem »spoznala« svojega praprapradedka Aarona Hardinga, ki je za pravico in boljši jutri dvignil vile kot vodja vstaje kmečkih delavcev leta 1830, ker jih je mehanizacija spravljala ob kruh. Med tako imenovanimi Swingovimi nemiri so delavci, ki so se znašli v brezizhodnem položaju, v znak protesta uničevali stroje. »Zveni kot fantastičen lik!« je dejala Manvillova, ko je izvedela, da bi zaradi tega njenega prednika skoraj usmrtili. Z mlajšim bratom Thomasom sta vodila 300-glavo množico, ki je novembra 1830 skoraj povsem uničila dve delavnici. Hardingovima je grozila smrt z obešanjem.

Aaron Harding je igral pomembno vlogo v kmečki vstaji leta 1830.

Med sojenjem sta se Aaron in Thomas izognila smrti, vendar so ju izgnali v kazensko kolonijo v Avstralijo. Sedem let pozneje je bil zvezdničin prednik delno pomiloščen, kar je pomenilo, da mora na drugi strani sveta tudi ostati. Tam se je poročil z domačinko Alice, ki mu je rodila dva sinova. »Imel je potomce! Noro je pomisliti, da imam v Avstraliji sorodnike. To je neverjetno!« je dejala Manvillova ter odpotovala na južno poloblo in se spoznala z Rebecco in Claire Watts, Aaronovi praprapravnukinji pa sta ji pokazali fotografijo razvpitega upornika.