Z roko zašel za hlače in ni odnehal, četudi mu je dlan vsakokrat odbila stran

Gerard Depardieu je eno največjih, če ne celo morda največje ime francoske kinematografije. In zato so zvezdniku marsikaj spregledali. Tudi ko se je vse glasneje začelo nanj opozarjati kot na spolnega plenilca, so veljaki francoskega filma glavo potiskali v pesek. Nič več!

"Bilo je preveč tolerance, kar je bila napaka," je ob premieri dokumentarca Depardieu:The Fall of an Ogre (Depardieu: Padec ogra), ki je razkrinkal igralca, dejal Marc Missonnier, prvi mož sindikata francoskih filmskih producentov, ki pa je le prvi v vse daljši vrsti pomembnežev zabavne industrije, ki so zdaj odločeni, da z igralcem nikoli več ne bodo sodelovali.

"Ne smemo častiti Depardieua, to preprosto ni mogoče," pravi Manuel Alduy z nacionalne televizije France Télévisions, ki je že ustavila vse projekte z igralcem. Podobno se je odločil tudi Fabiene Onteniente, režiser filma Disco iz leta 2007: "Ne moremo si zatiskati oči pred tovrstnim povsem nesprejemljivim vedenjem."

Ne prizna Igralec, ki ga zaradi obtožb spolnih zločinov francoska policija preiskoje že pet let, obtožbe vztrajno zanika. "Nikoli, ampak res nikoli nisem zlorabil nobene ženske," se je vnovič oglasil oktobra in podčrtal, da ni ne posiljevalec ne predator.

Ontenienteja se je dokumentarec še bolj dotaknil, saj je prav med snemanjem njegovega filma Disco tedaj 26-letna statistka Helene Darras postala tarča zvezdnikove vsiljivosti in njegovih tavajočih rok. A tega Onteniente tedaj ni vedel. Helene je molčala. Spregovorila je šele letos jeseni za omenjeni dokumentarec in tedaj igralca tudi uradno ovadila policiji.

"Gledal me je kot kos mesa," je dejala in nadaljevala, da ji je med snemanjem z roko segal po stegnih in zadnjici ter ji predlagal, da pride v njegovo garderobo. Čeprav je vabilo zavrnila, "to ni ničesar spremenilo. Med snemanji me je še naprej otipaval." Vendar je bila tiho. "Bila sem le statistka, iz igre tudi diplomirala še nisem. Toda resnično sem želela postati igralka in nisem želela, da zaradi tega pri 26 letih pristanem na črnem seznamu."

Mučno fotografiranje

Za kamere dokumentarca, ki je ta mesec prišel na male ekrane, je spregovorila tudi Charlotte Arnould, ki je Depardieua že pred tremi leti obtožila posilstva in spolnega napada, kar naj bi se dvakrat zgodilo leta 2018 na igralčevem pariškem domu. Zvezdnik, prijatelj njenega očeta, jih je tedaj štel 70, sama je bila stara komaj 22 let.

Igralka Sarah Brooks, ki je pred osmimi leti sodelovala z zvezdnikom pri televizijski seriji, pa se je spomnila mučnega fotografiranja, ko so jih vse postrojili v vrsto. Gerard ji je tedaj večkrat z roko zašel za hlače in ni odnehal, četudi mu je dlan vsakokrat odbila stran. Ko je na to povsem nesprejemljivo vedenje opozorila navzoče na fotografiranju, pa ji je Depardieu odvrnil, da je mislil, da si želi uspeti v filmu. Odziv drugih – glasen krohot.

Število žensk, ki so Depardieua obtožile spolnega nadlegovanja, napada ali posilstva, se je do letošnje pomladi povzpelo že do števila 13 in nato jeseni do 14, ko je prijavo septembra vložila še Darrasova. Med prvimi, ki so spregovorile, pa je bila Emmanuelle Debever, v 80. obetavna francoska igralka, ki pa je nato nenadoma izginila s scene. Zdi se, da zaradi slabe izkušnje med snemanjem z Depardieujem leta 1982.

14 žensk je obtožilo igralca.

"Ta pošast si je dovolila izdatno uživati in se zabavati med snemanjem. Izkoristil je zasebnost, ki jo je nudila kočija. S svojo debelo šapo mi je šel pod krilo, govoril mi je, da se bom tako počutila bolje. Tega mu nisem pustila," je leta 2019 po družbenih omrežjih orisala njuno sceno v kočiji v filmu Danton, v katerem je igrala mlado ženo Gerardovega lika. Te njene obtožbe so uporabili tudi filmarji dokumentarca. In prav na dan, ko je film prišel na televizijo, je Emmanuele naredila samomor. V Parizu se je vrgla v reko Seno.