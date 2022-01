Hulk z neverjetnim izkupičkom

Hulk je zares neverjeten: na dražbenem portalu Comic Connect so za skoraj pol milijona dolarjev prodali izvod prve zgodbe o stripovskem superjunaku, ki sta jo leta 1962 objavila pisec Stan Lee in risar Jack Kirby.

Superjunaki podirajo rekorde. FOTOGRAFIJI: Twitter

Po podatkih dražbenega portala je prva zgodba o Hulku tako dosegla najvišjo ceno doslej in se uvrstila na laskavi seznam najdragocenejših izvodov stripov.

Iz sive v zeleno

Lik je upodobljen v izvirno sivi in ne značilno zeleni barvi, v katero ga je potem zaradi boljše obstojnosti spremenil izdajatelj stripa Marvel, zgodba pa razkriva nastanek tega superjunaka: znanstvenik Bruce Banner je izpostavljen strupenim gamažarkom, in ko izgubi živce, se prelevi v Hulka. Izvod stripa je za 432 tisočakov kupil zasebni zbiratelj, ki seveda ostaja anonimen.

Hulk se je svetu predstavil 1962.

Dragocene izvode Hulka št. 1 so zaradi cenenega papirja in razmazane sive barve na platnici zelo redke, pojasnjujejo pri Comic Connect in pristavljajo, da se je Marvel pozneje odločil za zeleno barvo, ker se je siva zaradi takratnega štiribarvnega postopka tiskanja na različnih straneh izrazila v različnih odtenkih. Po znanih podatkih obstaja le še šest izvodov prve zgodbe o Hulku, a noben ni na prodaj, še povedo.

3,2 milijona je lani iztržil Spiderman.

Cene stripov bodo rasle še naprej, napovedujejo poznavalci in, ne nazadnje, temu pritrjujejo izkupički z dražb, na katerih goreči zbiratelji za redke izvode, ki so se izkazali za odlične naložbe, odštevajo neverjetne zneske. Absolutni rekorder je ta hip še en superjunak, Spiderman, prav tako izdajatelja Marvela; Amazing Fantasy št. 15 iz leta 1962, v katerem je Spiderman prvič nastopil, so prodali za 3,2 milijona evrov.