Hudo bolnega Stavrosa iz pekla odvisnosti rešila žena Žarka, mir našel v veri

Poročali smo že, da je priljubljeni hrvaški pevec Jasmin Stavros zbolel, saj ima kostnega raka in se bojuje za življenje. Huda bolezen ga je ujela kljub zdravemu načinu življenja.

Zadnja leta je Jasmin namreč mir našel v veri in življenju v naravi, ukvarja pa se tudi s športom in zdravo prehranjuje.

»Najraje imam ribe in morje, vse morske sadeže, kozice, ribe, polenovke, lignje, ne preveč, malo,« je svoje prehranjevalne navade za revijo IN razkril Stavros.

Lani je imel manjše zdravstvene težave, zato je moral na operacijo.

»Imela sem operacijo lojnic, motile so me. Odstranili so mi šive in je vse v redu. Imam obliže, da ne pride do okužbe. Komaj čakam, da pridem na Korčulo, da tam plavam, kolesarim , zvečer greva z ženo na sprehod, greva molit rožni venec. Brez tega ni nič,« je takrat izjavil.

Jasminu vera veliko pomeni

»Veliko stvari se je v mojem življenju zgodilo ravno ob rožnem vencu. Z ženo sva bila na morju, v naši hiši, vsak dan smo molili rožni venec usmiljenega Jezusa in šla v kapelo, kjer je bila ogromna njiva. Kot da bi bila božja previdnost, našli smo jo, kupili, uredili in zgradili hišo. Tisti rožni venec je bil povezan s hišo, ki danes pomeni desetkrat več« je razkril.

Za njim je boj z odvisnostjo

»Padel sem v slabo družbo, takrat se tega sploh nisem zavedal. A ni šlo za kakšne velike razvade. Vse sem poskusil iz radovednosti, a nisem potreboval bolnišnic ali komun, da bi se ozdravil od odvisnosti,« je nedavno povedal za Svobodno Dalmacijo.

Potem je želel spoznati nekoga, s katerim bi preživel življenje, in pojavila se je njegova žena Žarka, s katero sta se čez nekaj let poročila, in kot pravi, je bilo najpomembnejše, da sta živela v predzakonski čistosti.