Jasmin Stavros se v bolnišnici bori za življenje

»Imam kostnega raka in sem v fazi boja za življenje. Slabo se počutim, vse me boli, predvsem hrbet. Dajejo mi najrazličnejše protibolečinske tablete, nekatere pomagajo, nekatere ne,« je za 24sata.hr povedal priljubljeni hrvaški pevec Jasmin Stavros (68) utrujen, izčrpan, a hkrati tudi zelo optimističen.

Pred dnevi je odšel v bolnišnico zaradi bolečin v hrbtu, kjer so mu postavili diagnozo in začeli zdravljenje. Huda bolezen je pevca ujela kljub zdravemu načinu življenja. Stavros živi na podeželju, v miru in sožitju z naravo, znano je, da se ukvarja s športom in uživa v zmerni prehrani.

Že prihodnji mesec je Stavros napovedal nastope, a o tem, ali bi jih prestavil ali ne, še ne razmišlja. Popolnoma je predan boju za svoje zdravje in vsi, ki Stavrosa poznajo, molijo, da bi se čim prej postavil na noge in zapel na vso moč.

Odkar se je leta 2008 preselil v mestece pri Jastrebarskem, z ženo Žarko uživa v dolgih sprehodih in delu po hiši.

»Vsak dan vstanem okoli devetih, igram tenis, če imam obveznosti, grem v Zagreb, če ne, uživam na svežem zraku. Popoldne spet igram tenis ali pa kolesarim, tečem. Predvsem športam in živim zdravo življenje. Sploh ne gledam televizije, samo Laudato. Vsak večer se sprehodiva do bližnje vasi, zmoliva rožni venec in se vrneva domov. Ni mesta, kjer si lahko v nedeljo v miru, tečeš, se pogovarjaš, pa ni nikogar okoli tebe. Tega ni ne v Zagrebu, ne v Splitu, ne v nobenem drugem mestu, razen tukaj,« je povedal pred boleznijo.

Dodal je, da se je v vasi prerodil. V bližini njegovega doma sta dve cerkvi, kjer je našel duhovni mir, pogosto pa je hodil k maši v Kotare, približno 15 km proti Samoborskemu pogorju. Del leta je preživel tudi na Korčuli. Spet v miru, zdravo in ​​v sožitju z naravo. Pohvalil se je, kako na svojem vrtu nabira slive in jabolka, zaliva zelenjavo in travo ter kupuje orehe. Jagod ni kupoval, slajše je pobral v gozdu. Na vrtu je posadil paradižnike, kumare, krompir, zelenjavo, imajo tudi velik sadovnjak, tako da sami delajo jabolčni kis, marmelado, sokove.

Vsi so zelo zaskrbljeni za njegovo zdravje

Telefon v bolnišnici in na Stavrosovem domu te dni kar ne neha zvoniti. Vsi sprašujejo, kako je, če lahko kakor koli pomagajo. Molijo zanj, da bi čim prej ozdravel. Je vzor in ​​idol mnogim mlajšim kolegom, ki so se od njega učili ohranjati mladost, predvsem pa združevati zabavno delo s harmonijo družinskega življenja.

