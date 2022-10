Stavros priznal svojo odvisnost od tablet: najbolj obžaluje, da je zanemarjal otroke

Jasmin Stavros, splitski glasbenik, ki je zelo priljubljen tudi v Sloveniji, je za hrvaški Inmagazin odkrito spregovoril o svoji odvisnosti in njenih posledicah, ki jih je ta pustila v njegovem življenju in pri družinskih članih.

Vrsto let je bil zelo priljubljen izvajalec, ki je imel vsako leto po 120 koncertov, kar je zelo velika številka, in kot pojasnjuje, ti to spremeni bioritem, kar vpliva na vsa druga področja življenja. »Zaradi tega sem v nekem obdobju začel jemati tablete za spanje, da bi lahko zaspal takoj, ko sem prišel s poti, in se naspal za naslednji dan,« je pojasnil. Dodal je še: »Obvezno sem vzel tableto in zato od njih postal odvisen.«

Preveč koncertov pa ni vplivalo samo na njega, ampak tudi na njegovo družino. Pevec odkrito priznava, da se družini ni dovolj posvečal, najbolj pa mu je žal, da je zanemarjal svoja sinova. »Bil sem z njima, ko sta bila majhna, ampak tega časa je bilo malo. Tudi ko sem bil doma, sem bil zelo utrujen in njuno odraščanje sem povsem zamudil,« pojasnjuje Stavros, ki je na prvo mesto postavljal posel in služenje denarja, ki bi družini omogočil dobro in lagodno življenje.

Kot pripoveduje za hrvaški medij, mu sinova še vedno zamerita, da jima ni bil pravi oče, se pa zadnja leta zelo trudi, da bi zgradili dober odnos. »Nikoli ni prepozno, da se spremeniš. Še vedno se trudim, da bi pridobil zaupanje sinov in da bi mi verjela, da sem zdaj drugačen,« pravi Stavros, ki upa, da se bosta otroka omehčala in mu prišla naproti.

Kljub napačnim prioritetam v življenju, za katere mu je zdaj žal, je turbulentne čase preživel njegov zakon. Njegova žena Željka je podpirala tri vogale hiše in prevzela tudi vlogo očeta, ki ga ni bilo.