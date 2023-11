Hrvati besni zaradi zdravnice, ki je zaigrala s svojo nožnico: Sramotno in ponižujoče!

Poročali smo že o nenavadnem nastopu, ki ga je na hrvaški različici Talentov pokazala zdravnica. Z nožnico je namreč zaigrala na flavto. Več o talentu, da te kap, preberite tukaj.

Če so nekateri žiranti in gledalci ostali brez besed, pa so drugi, ki so si ogledali nastop, skočili v zrak. »Sramotno, ponižujoče in odvratno«, »sploh je ne bi smeli pustiti na oder, velika napaka tistih, ki o tem odločajo«, »Dajte takoj to s... s televizije, otroci tufdi gledajo«, »No., tile iz žirije res nimajo vseh koleščkov v glavi ... samo sprašujem se, kdo je dovolil tako prostaško predstavo ... No, kako daleč smo prišli,« so nekateri izmed komentarjev, ki so se zvrstili po nastopu kirurške asistentke.