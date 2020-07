Hrvaški pevec po hudi nesreči v komi, žena obupana: Prosim, molite zanj

Huda nesreče se je pripetila hrvaškemu glasbeniku Rajku Dujmiću, ki je najbolj znan po svojem delovanju v priljubljeni glasbeni skupini Novi fosili. Zvezdnik (65) se je ponesrečil v kraju Ravna Gora na Hrvaškem, ko je iz neznanega vzroka zletel s ceste, ob tem pa je padel iz vozila. Njegovo zdravstveno stanje je sicer stabilno, njegova žena pa prosi oboževalce na molijo zanj, da se zbudi iz kome.



Nekdanji član zasedbe in avtor glasbe (tudi tiste na plošči Budi uvijek blizu, ki je bila prodana v 500.000 primerkih) je zaščitil ime skupine in ga po svojem odhodu prepovedal uporabljati.



Rajko Dujmić je v zadnjih letih veliko časa preživel na sodiščih in v zaporu. Tudi zdaj je v zaporu, istem kot nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader, v Remetincu, kamor so ga poslali zaradi groženj.