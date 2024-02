»Z eno objavo lahko zaslužim kot kirurg cel mesec z dežurstvi«

Hrvaška vplivnica Maša Zibar je na svojem Instagram profilu objavila video, v katerem je iskreno spregovorila o tem poklicu. Mašo, ki se na instagramu predstavlja pod imenom mashinthebeauty, je namreč zmotilo, da so ji nekatere kolegice očitale, da trdo delajo.

»Ne gremo v to smer, mi smo privilegirani, to delo je luksuz. Zavedamo se, da lahko za eno objavo zaračunamo toliko, kot je mesečna plača zdravnika kirurga, in to z dežurstvi,« je dejala in dodala, da je vplivnež lahko vsak, saj potrebuje le mobilni telefon.

Številni privilegiji

V nadaljevanju je navedla, da delo vplivneža ponuja številne privilegije, na primer, da lahko delajo, kadar hočejo in od koder hočejo, ter da gredo na dopust, kadar hočejo. Pravi, da je o tem vedno sanjala. Omenila je tudi negativne komentarje, ki so jih deležni vplivneži.

»Da se razumemo, ne maram ljudi, ki se pritožujejo nad svojim delom in pravijo, da malo zaslužijo, ampak poglejte nas, kako veliko zaslužimo. Zavedam se, kaj drugi ljudje govorijo o nas vplivnežih, tudi to ni lepo. Prijateljica, vzemi kamero in poskusi posneti. Ne gre tako lahko,« je zaključila Maša, poroča index.hr.

