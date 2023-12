Umetni vplivneži služijo milijone. In včasih jih je težko ločiti od človeka iz mesa in krvi

Umetna inteligenca je začela pronicati v vse pore našega življenja. Večinoma si ga bomo z njo olajšali, mnogi pa se bojijo, da ga bo nadomestila. Med slednjimi so se znašli celo vplivneži, ki za zdaj še lepo služijo s sodelovanjem z znanimi znamkami ter sponzorskimi objavami, a jih že dohitevajo umetno ustvarjeni kolegi, mnoge so po zaslužkih in priljubljenosti tudi že prehiteli.

Lu Do Magalu je brazilska vplivnica, ki v resničnosti ne obstaja, kljub temu pa ima na družbenih omrežjih skoraj sedem milijonov sledilcev in na leto zasluži okrog 15 milijonov evrov. Ne ona osebno, saj za obstoj ne potrebuje denarja, ta se steka na bančne račune njenih ustvarjalcev.

Drugačna publika

Strokovnjaki ob tem izpostavljajo prednosti, ki jih imajo virtualni vplivneži, in sicer so ti vedno na voljo za oglasne kampanje, nikoli se ne utrudijo ali zbolijo, fotografije z različnih koncev sveta pa so lahko ustvarjene v trenutku, saj mora programer le generirati ustrezno ozadje ter vanj umestiti osebo, tej ni treba sesti na letalo ter dejansko odpotovati nekam daleč, prav tako ne potrebuje profesionalnega fotografa ali drage opreme. Kljub temu se človeškim vplivnežem za zdaj še ni treba bati za obstoj, mirijo strokovnjaki, saj imajo ti povsem drugačno publiko od virtualnih kolegov.

Treba je izkoristiti tisto, česar se ne da poustvariti.

Nad slednjimi se denimo po nedavnih raziskavah sodeč navdušujejo mlajše generacije ter tisti, ki imajo radi risane filme in animacije, zato vplivnežem iz mesa in krvi polagajo na srce, naj izkoristijo tisto, česar virtualni nimajo. »Vsem pravim, naj bodo avtentični. Bodi to, kar si, čim manj umeten in zlagan. To se lahko poustvari, to je trg umetne inteligence, s katerim je težko tekmovati, zato je treba izkoristiti tisto, česar se poustvariti ne da,« denimo pravi strokovnjak za družbena omrežja Luke Lintz.