Nemški ovčar ima osebnega kuharja

Marsikdo v teh dneh prešteva evre in računa, kako mu bo ob rastočih stroških zneslo iz meseca v mesec. Na drugi strani pa na večmilijonskem bogastvu sedijo – domači ljubljenčki! Ja, nove zvezde družabnih omrežij in spletni vplivneži so tudi mačke in psi, ki z objavami na svojih spletnih profilih – te v njihovem imenu seveda urejajo njihovi lastniki – služijo milijone. Bajnega bogastva, o kakršnem navadni smrtniki lahko le sanjamo, pa si niso pripraskali le s sponzorskimi oglasi, ki so začeli kapljati ob prikupnih fotkah z več milijoni ogledov. Največje štirinožne spletne zvez...