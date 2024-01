Vplivnica vpletena v škandal: kje je končal denar, ki ga je zbirala za otroke z rakom?

Italijansko vplivnico Chiaro Ferragni preiskujejo zaradi suma prevare pri promociji in prodaji božičnih kolačev, za katere je trdila, da bodo prihodek od prodaje namenili za pomoč otrokom z rakom, je v torek za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil njen odvetnik.

Modna podjetnica, ki ima na družbenem omrežju Instagram 29,5 milijona sledilcev, je v središču škandala, ki je konec minulega leta polnil italijanske medije. Novembra lani je namreč v prodajo šla posebna izdaja kolača pandoro, podobna božična sladica kot panettone. Vplivnica pa je trdila, da s tem zbirajo sredstva za otroke, ki jih zdravijo zaradi raka v bolnišnici v Torinu.

Zavajali potrošnike?

Italijanski varuh konkurence je že prejšnji mesec ugotovil, da so potrošnike s kampanjo zavajali. Pristojni regulator pa je oglobil dve podjetji Ferragnijeve in proizvajalca kolačev Balocco za približno 1,4 milijona evrov, ker so namigovali, da potrošniki z nakupom pandora prispevajo za dobrodelno dejanje.

Balocco je namreč že mesece pred začetkom prodaje domnevnega dobrodelnega kolača bolnišnici nakazal donacijo v višini 50.000 evrov. Prodaja spornih kolačev je medtem Ferragnijevi prinesla več kot milijon evrov.

Pravi, da je delovala v dobri veri

Odvetnik vplivnice je v torek za AFP potrdil, da Ferragnijevo uradno preiskuje tožilstvo v Milanu zaradi suma hujše prevare. To še ne dokazuje njene krivde, obstaja pa dovolj dokazov za uvedbo preiskave, je dodal.

»Nisem zaskrbljena, saj sem vedno delovala v dobri veri in prepričana sem, da se bo to izkazalo v preiskavi, ki poteka,« je v izjavi povedala 36-letna Ferragni.

V podjetju Balocco pa so se v torek opravičili, ker naj bi njihovo kampanjo mnogi razumeli narobe. Zagotovili so, da pri preiskavi sodelujejo z oblastmi.

Ferragni se je že pretekli mesec na Instagramu opravičila zaradi napake v komuniciranju, kot je označila omenjeni incident. Obljubila je, da bo bolnišnici sama donirala milijon evrov.

Italijanski mediji sicer poročajo, da je tožilstvo odprlo še ločeno preiskavo, saj naj bi se nekaj podobnega kot z božičnimi kolači že zgodilo tudi s prodajo domnevno dobrodelnih čokoladnih velikonočnih jajc, ki jih je promovirala Ferragni.