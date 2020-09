Hotelirsko dedinjo v internatu davili

Vsak dan žrtev nasilja

Šele dve desetletji pozneje je spregovorila o izkušnji.

Že od mladih nog je živela v soju žarometov, kot težavna najstnica je staršem povzročala sive lase, mediji pa so poročali o vsakem njenem prestopku.je izkusila tako rekoč vse mogoče škandale, od zlorabe mamil, javnega opijanja, vožnje pod vplivom alkohola, kršenja pogojne kazni, zaporne kazni do videoposnetka njenih spolnih odnosov z enim od številnih partnerjev. Toda 39-letna premožna dedinja danes poudarja, da je javnost spoznala samo delček njenega življenja, tistega najbolj umazanega in pokvarjenega, ki pa naj bi bil posledica strahotnega dogajanja v njenem najstniškem obdobju.To je njena najbolj iskrena izpoved doslej, Hiltonova pa si želi s filmom osvetliti problematiko nasilja, ki se dogaja za vrati marsikatere izobraževalne ustanove. V njem pripoveduje o svojem divjem ponočevanju in zabavah, na katere se je pogosto izmuznila iz slovitega newyorškega hotela Waldorf Astoria, v katerem je vrsto let živela s starši ter mlajšo sestroin mlajšima bratomain. Starši so bili strogi, a me niso mogli ukrotiti, se spominja Paris, ki pa je za svoje najstniške potegavščine plačala zelo visoko ceno. Pravzaprav jo plačuje še vedno, kajti zlorabe, ki so sledile, so jo zaznamovale za vedno. Obupanainsta hčer poslala v internat Provo Canyon School v zvezni državi Utah, ki je slovel kot ustanova za težavne mladostnike, a njihovi prijemi so bili vse prej kot sprejemljivi, se spominja. Izobraževanje je bilo na stranskem tiru, v ospredju je bilo trpinčenje, duševno in telesno, je prepričana dedinja hotelske verige. Ustrahovanje in davljenje sta bili na dnevnem redu, obenem pa so jim onemogočali stike z družino, da ne bi poročali o okrutnem dogajanju.Po letu dni je, povsem zlomljena, zapustila internat in se vrnila v New York, a o izkušnji ni hotela govoriti še dolga leta. »A zdaj to zmorem in ponosna sem, kako močna ženska sem postala,« pojasnjuje Paris, ki je k sodelovanju pri snemanju dokumentarca pritegnila še številne nekdanje sošolce iz sporne ustanove, prav tako žrtve grozljivega dogajanja. V samem internatu se vsakršnih obtožb o nasilju otresajo, saj da so leta 2000 zamenjali vodstvo in povsem spremenili izobraževalni program, prijemov prejšnjih zaposlenih pa ne želijo komentirati. Film, ki bo dostopen na youtubu, je nastal pod taktirko režiserke, sicer nagrajene z emmyjem, Paris pa se bo izpovedala tudi o številnih propadlih partnerskih razmerjih, v katera da je ravno zaradi izkušnje z internatom vstopala nepripravljena in negotova: »Nikoli nisem povsem razumela, kaj sta ljubezen in odnos.« Kot pravi, je zdaj prvič v življenju v pristnem razmerju, in sicer s podjetnikom