Harry in William besna: Najina mama je umrla zaradi tega

Zadnja leta, ki jih je William preživel z Diano, so bila zaznamovana z njeno izolacijo. FOTO: Dylan Martinez, Reuters



Kultura izkoriščanja vzela Dianino življenje

Ker po ločitvi od Charlesa, ki je postala uradna leta 1996, Diana ni bila več članica kraljeve družine, ji je tudi pripadalo manj strožje varovanje. FOTO: Reuters Pictures



Dve leti kasneje je bila mrtva

Čeprav so odnosi med britanskima princemainzelo napeti, pa je bratoma skupna ljubezen do pokojne matere. Oba sta se besno odzvala na ugotovitve, da jo je novinarz lažnimi trditvami pripravil, da je pristala na intervju leta 1995, britanska televizijska mreža BBC pa je vse skupaj pomagala prikrivati.Harry je intervju z Diano označil za neetičnega, William pa je sporočil, da so umazane in netočne trditve, s katerimi si je Bashir zagotovil pogovor, poganjale osamljenost in paranojo njegove matere v njenih zadnjih letih. Intervju, v katerem je Diana priznala, da jovara s, nezvesta pa je bila tudi sama, je po Williamovem mnenju pospešil ločitev njegovih staršev in prizadejal mnogo bolečine tudi drugim. Poudaril je, da čuti neopisljivo bolečino, ker so bila zadnja leta življenja z njegovo materjo zaznamovana z izolacijo, ki jo je povzročil razvpiti intervju.Harry je šel še korak dlje v svoji obsodbi; dejal je, da je zaradi intervjuja Diana izgubila svoje življenje. Pohvalil je tiste, ki so prevzeli svoj delež odgovornosti, a dodal, da je učinek kulture izkoriščanja in neetičnih praks na koncu vzel Dianino življenje.Diana je umrla v prometni nesreči 31. avgusta 1997, ko je avtomobil, v katerem je bila s takratnim partnerjem, drvel po Parizu v begu pred paparaci in trčil v steber enega izmed predorov. Številni so prepričani, da se kaj takega ne bi zgodilo, če bi imela Diana boljše varovanje, ki ga zagotavlja višji rang znotraj kraljeve družine. Med njimi je tudi Dianin brat, ki je njeno smrt povezal neposredno s pomanjkanjem zaupanja, do katerega je prišlo zaradi intervjuja.William in Harry sta prejela opravičilo BBC zaradi obnašanja Bashirja in tega, kar je sedaj, razkrito. Sodnik je 25 let po intervjuju razsodil, da je Bashir z lažnimi trditvami, da so tisti blizu Diani v resnici izdajalci, pripravil princeso do intervjuja v katerem je razkrila, kako nesrečen je njen zakon s Charlesom. Bashir je med drugim pokazal (lažne) bančne izpiske, da je eden izmed Spencerjevih telesnih stražarjev nekdanji tabloidni novinar. »Ironično je, da sem Bashirja spoznal 31. avgusta 1995, saj je bila natanko dve leti kasneje Diana mrtva. In da, vidim neposredno povezavo med obema dogodkoma,« se je Dianin mlajši brat odzval na ugotovitve sodnika, da je BBC pomagal prikrivati Bashirjeve laži in zavajanja. »Diana je izgubila zaupanje v ključne ljudi. Mlada ženska pri dobrih 30 letih, ki je živela neverjetno turbulentno življenje pred očmi javnosti. Na koncu ni vedela, komu lahko zaupa, ko je dve leti kasneje umrla, je bila brez prave zaščite.«