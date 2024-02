Princ Harry izgubil tožbo: to mu ne pripada več

Princ Harry je na sodišču izgubil tožbo proti britanski vladi, ki mu je potem, ko je sestopil z mesta višjega člana kraljeve družine, odvzela pravica do varovanja, poroča CNN.

Varovanje članov kraljeve družine sicer financirajo britanski davkoplačevalci, tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve pa se je leta 2020 odločilo, da Harry, kadar bo v državi, ne bo več deležen enake stopnje zaščite kot ostali člani.

Na to odločitev se je vojvoda Sussex pritožil, njegovi odvetniki so na zaslišanju decembra lani trdili, da poteza vlade pomeni, da je obravnavan kot manj zaželen, je poročala tiskovna agencija PA Media.

Leta 2020 so Harryjevi odvetniki sklep vlade označili kot napad na princa. Sodišče je sedaj sklenilo, da je bila odločitev prava in v njej ni prišlo do proceduralnih napak.

Primerja jo z mamo Diano

Princ z ženo Meghan Markle od leta 2020 živi v Kaliforniji in je pogosto izrazil zaskrbljenost glede varnosti družine. Večkrat je obnašanje medijev do Meghan primerjal z obnašanjem do njegove mame princese Diane.

Pokojna valižanska princesa je namreč umrla leta 1997 v nesreči v Parizu, ko sta s partnerjem Dodijem Al-Fayedom bežala pred paparaci.

Postopek je bil le en od mnogih, ki jih Harry bije na britanskem sodišču.

Pred kratkim je umaknil tožbo proti časopisu Daily Mail zaradi članka o njegovem osebnem varovanju. Za korak se je odločil nekaj ur, preden bi njegovi odvetniki sodišču morali predati pomembne dokumente.

Daily Mail je tedaj objavil, da bo moral Harry plačati vse stroške časopisa, ki so nastali v potopku in znašajo skoraj 300.000 evrov tako kot ostale stroške, ki so nastali zaradi začete tožbe in jih ocenjujejo na nekaj manj kot 600.000 evrov.