Gledalci so jokali: slepa avtistična deklica jih je očarala (VIDEO)

Prejšnjo sredo zvečer je veliko gledalcev v Veliki Britaniji, vsaj mnogo tistih, ki so pred televizijskimi zasloni spremljali oddajo The Piano (Klavir) na Channel 4, jokalo.

Njen prvi nastop v oddaji so posneli na postaji metroja.

V solze jih je spravila 13-letna slepa avtistka Lucy, ki je pred kamero v živo na klavir zaigrala Debussyjevo Arabesko št. 1. Ker not ne vidi, je zmagovalka šova talentov nastop izvedla na pamet, prav tako kot Chopinov Nokturno, s katerimi se je v šovu prvič pojavila. Neverjetna najstnica je nova velika zvezda Otoka, njena zgodba pa navdihuje številne starše in otroke, saj je dokaz, da ima prav vsakdo možnosti. Lucy se je začela učiti igranja na klavir pri treh letih, in sicer zaradi nastopa na prireditvi dobrodelne organizacije, ki pomaga slepim in slabovidnim.

»Lucy sem prvič srečal v bazenu z žogicami v šoli. Sprva nisem videl nikogar, le majhno roko, ki je gledala iz kroglic,« se prvega srečanja z nadarjeno pianistko spominja njen učitelj klavirja Daniel.

Igra vse, od klasike do rocka in jazza.

S seboj je imel majhno klaviaturo in Lucy je takoj, ko ji jo je položil pod prste, zaigrala otroško pesem Twinkle Twinkle Little Star (Sveti, sveti zvezdica). Takoj je pomislil, da bi glasba deklici lahko pomagala pri njenem okrnjenem sporazumevanju s svetom. Ko ji je družina kupila boljši inštrument, so ugotovili, da celo sama zlaga pesmi. Neko skladbo je slišala le enkrat, nato pa jo je zaigrala. Ure klavirja so bile sprva naporne, saj Lucy ni bila sposobna poslušati skladbe dlje kot 10 sekund. Nato je postala nestrpna in je začela odrivati učiteljeve roke od klaviature.

Danes te težave nima več. Klavirja se uči igrati z vsako roko posebej, učitelj pa ji mora, kadar se roki prekrižata, eno dvigniti s klavirja, saj ona tega ne zna. Sicer pa jo Daniel uči igrati tako, da pritiska na tipkovnico z Lucyjinimi prsti. Igra vse mogoče skladbe, od klasičnih do rocka in jazza.

Prva klaviatura je bila pravzaprav igračka. FOTOgrafije: Channel 4

Lucy je od nastopa v šovu The Piano prava spletna zvezda; videoposnetek, na katerem igra Chopina na avtobusni postaji v Leedsu, je bil na spletu predvajan že več kot petmilijonkrat. Mama, ki je deklico prijavila v šov, ni pričakovala takšnega odziva. Kot je poudarila, je želela le ozavestiti ljudi, da so lahko tudi otroci, kakršna je Lucy, izjemni.