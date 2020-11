Frizer razkril povsem drugačno plat Melanie in Donalda

Lino Carbosiero je v preteklosti sodeloval tudi s Hillary Clinton, Trumpovo tekmico na volitvah leta 2016. FOTO: Instagram/Lino Carbosiero

Zelo sta ljubeča

Britanski frizer(56) od junija lani skrbi za pričesko prve dame ZDA. Med pogovorno oddajo je razkril, da je v zasebnem življenju Sevničanka povsem drugačna kot v javnosti, njen zakon zpa da je vse prej kot tik pred razpadom.Carbosiero je odnos zakoncev Trump opisal kot ljubeč in dodal, da sta drug z drugim nagajiva. Osebje Bele hiše ima rado tako Melani kot Donalda, je zatrdil. Predsednik naj bi bil zelo pozoren do svojih asistentov, Melania pa topla, zelo inteligentna in z odličnim smislom za humor: »Vidim zelo drugačno Melanio, kot jo opisujejo ljudje in kar govorijo o njej. Nenhno sprašuje svoje asistente, če so v redu, če potrebujejo pijačo. Objema jih, zelo radijo jo imajo, tudi njega imajo zelo radi.« Dodal je, da ko ob petih zjutraj sodeluješ z nekom, res spoznaš, kakšna je ta oseba. Zelo je bil navdušen, ko si je nekoč Trump vzel čas in se predstavil njegovemu 18-letnemu asistentu: »Predsednik je šel mimo in videl, da sva v sobi. Predstavil se je moji asistentki Sienni. To je res nekaj izjemnega, saj se večina zvezdnikov za asistente sploh ne zmeni.«Frizer, ki med svoje stranke šteje tudi nekdanjega britanskega premierjain njegovo ženo, pravi še, da imata Donald in Melania neko posebno vez in da sta zelo ljubeča drug z drugim: »To sem videl, tudi moj asistent je bil priča temu, torej si ne zmišljujem. Res je, imata neko povezanost, hihitata se in se smejita, pravzaprav je res ljubko.« Izrazil je mnenje, da sta v javnosti videti zadržana, ker ju nenehno obsojajo.Vendar pa nimajo vsi enakega mnenja o zakoncih Trump in njunem odnosu. Nekdanja Melanijina asistentkaje prejšnji teden razkrila, da bi se ob tem, kar je v 17 letih, kolikor pozna par, opazila o njima, ljudem zvrtelo v glavi. Melania in Donald imata zelo čuden zakon, le občasno sta si včeč, včasih pa se on njen gnusi, je dejala Omarosa, ki je pred leti nastopala v Trumpovem resničnostnem šovu Vajenec.