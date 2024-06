Dva meseca po obisku estetskega kirurga je zvezdnica videti takole

Hollywoodska zveznica Jennifer Aniston je na prireditvi studia Paramount v Los Angelesu, ki se je odvijala v čast serije The Morning Show, kjer z likom Alex Levy nastopa v glavni vlogi, pritegnila veliko pogledov.

55-letnica je nosila rdečo obleko, ki je poudarila njeno postavo, videz je dopolnila z odprtimi sandali z visoko peto in verižico z rubinom.

Nemalo pozornosti je bil deležen tudi njen obraz, saj je bila igralka pred komaj dvema mesecema fotografirana pred znano kliniko za estetsko kirurgijo, The Retreat At Split Rock v Connecticutu, specializirano za posege na obrazu.

Cene tretmajev tam se gibljejo od 30 do 90 tisoč evrov.

Paparaci so Anistonovo ujeli v družbi Sandre Bullock, kako prihaja iz pisarne dr. Neila A. Gordona, ki vodi oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo obraza, specializiran pa je za pomlajevanje in rinoplastiko, vbrizgava tudi botoks.

To je za mnoge dokaz, da se Anistonova za neverjetno mladosten videz vendarle lahko zahvali rednim kirurškim posegom, čeprav teh nikoli ni priznala, piše The Mirror.

Lani je v intervjuju za The Wall Street Journal pripovedovala, da je poskusila nego obraza s semensko tekočino lososa in da si vbrizgava injekcije peptidov.

Gre za nize molekul aminokislin, ki so glavni gradniki beljakovin, pišejo na spletni strani WebMD, dodatki z njimi pa lahko vplivajo na staranje, rast mišic in izgubo maščobe.