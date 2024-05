Zvezdnica Prijateljev: obiskuje me Matthew Perry

»Tako hvaležna sem, da sem lahko z njim delala toliko let. Pogosto me obiskuje, če verjamemo v to. Še je tu,« je 59-letna Courtney Cox pripovedovala v intervjuju za CBS Sunday Morning in pri tem imela v mislih Matthewa Perryja.

Njegova nenadna smrt oktobra lani je pretresla vso igralsko ekipo, ki je nastopala v kultni seriji Prijatelji, katere zadnji del je bil predvajan pred 20.leti.

Coxova je v njej upodabljala Monico Geller in ob Perryju oziroma Chandlerju občinstvo zabavala deset let.

»Pogovarjam se z mamo, očetom in Matthewom. Čutim, da so to ljudje, ki me vodijo. Čutim, čutim Matthewa. Nedvomno,« je dodala.

Perryjeva smrt je bila razglašena 28. oktobra 2023 potem, ko je bil v starosti 54 let najden neodziven na svojem domu v Kaliforniji.

Decembra istega leta je mrliški oglednik potrdil, da je šlo za nesrečo in da je zvezdnik umrl zaradi zaužijta ketaminov in utopitve.

Nekaj dni po novici je ekipa Prijateljev v postavi Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc in Lisa Kudrow objavila skupno sporočilo za javnost:

»Povsem smo pretreseni zaradi izgube Matthewa. Bili smo več kot soigralci. Bili smo družina. Trenutno ne moremo povedati nič več, ne zmoremo. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji in vsemi, ki so ga imeli radi,« so zapisali.

Coxova mu je objavo namenila tudi sama:

»Hvaležna sem za vsak trenutek, ki sem ga imela z Mattyjem in pogrešam ga vsak dan. Ko z nekom delaš in si si tako blizu kot sem bila jaz z Matthewom, obstaja milijon prizorov.

V tem, ki se vrti, mi je zašepetal nekaj smešnega. Pogosto je to počel. Bil je zabaven in bil je prijazen,« je ob posnetku iz serije zapisala na Instagramu.