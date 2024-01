Družina Schumacher se trese zaradi bivše žene: v javnost prišle nove podrobnosti, družina takoj odreagirala

Deset let po tem, ko je Michael Schumacher doživel smučarsko nesrečo v francoskih Alpah, o njem vemo le malo. V javnost so prišli različni intervjuji družine in prijateljev, posneti so bili dokumentarni filmi, a o trenutnem zdravstvenem stanju nekdanjega večkratnega prvaka formule 1 ni veliko informacij. Razlog za to je posebna klavzula družine Schumacher, po kateri naj bi bilo nemškim medijem onemogočeno objavljati zgodbe o Michaelu brez njihove vednosti.

Zdaj je ta klavzula postavljena pod vprašaj, saj je v središču pozornosti Cora Schumacher (47), nemška manekenka in nekdanja žena Michaelovega brata Ralfa, prav tako poklicnega voznika formule 1. V zadnjem času je vse bolj na očeh javnosti, pred kratkim pa se je prijavila v resničnostni šov, kjer je cilj preživetje v avstralski džungli. Njena pojavnost je povzročila velik pretres v družini, saj se je pojavila bojazen, da bi razkrila kaj o Michaelovem stanju. Ko je le tri dni po začetku tekmovanja menda prostovoljno zapustila šov, se je ugibalo, ali je bil za to kriv pritisk Schumacherjeve družine.

Najprej na onlyfans, zdaj v šov

Nekdanja žena Ralpha Schumacherja je pred nekaj meseci dvignila veliko prahu, ko je objavila, da bo ustvarila profil na priljubljenem provokativnem omrežju onlyfans. Nekdanja manekenka in televizijska voditeljica naj bi se takoj sprla s svojo družino, njen 22-letni sin David naj bi se zaradi te poteze nehal pogovarjati z njo. »Z Davidom se trenutno ne pogovarjava. Spet me je povsod blokiral. To je zame zelo boleče. To je moj otrok in mislim, da me vsaka ženska, ki je v takšni situaciji, lahko razume. Minilo je več kot leto, odkar sem ga nazadnje videla. Lani so mi enkrat dovolili priti na njegovo tekmo. Še vedno me zelo boli, da se je moj fant po ločitvi odselil tako daleč od mene. Ne vem, zakaj,« je dejala Cora in dodala: »Želim si, da bi mu lahko povedala, kako ponosna sem nanj in da ga ljubim z vsem srcem. On je moj sin, moj edinec. Vedno bom tam zanj. Ni važno kdaj, vedno me lahko pokliče.«

Cora se je z Ralfom Schumacherjem poročila leta 2001, le nekaj mesecev po tem, ko so njene gole fotografije prišle na naslovnice nemških tabloidov. Zakon je trajal do leta 2015. V preteklih letih pa je Cora redno pozirala za znane revije. Napisala naj bi celo knjigo, a ta nikoli ni bila izdana.

Kaj se dogaja z Michaelom Schumacherjem?

Tega zares nihče ne ve. Družina se na vse načine trudi zaščititi njegovo zasebnost, zadnje čase pa je veliko prahu dvignila novica, da bi se utegnil pojaviti na poroki svoje hčerke.