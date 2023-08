Schumacherjeva bivša žena služi z golimi fotografijami (FOTO)

Nemška igralka Cora Schumacher, bivša žena Ralfa Schumacherja, je ponosno razkrila, da se je pridružila platformi OnlyFans, ki je pretežno namenjena odraslim.

Po ločitvi leta 2015 je Cora najprej šokirala javnost, ko se je razgalila za priljubljeno moško revijo, zdaj, osem let kasneje, pa se je pri 47 letih odločila, da svojo zavidanja vredno formo pokaže še na vse bolj priljubljenem omrežju.

Na omenjeni platformi so sicer mnogi znani obrazi, ki tako služijo mastne denarce.

»Obožujem svoje telo in zakaj ga ne bi pokazala drugim? Imam 46 let in še vedno se zelo dobro počutim v svoji koži. Zakaj ne bi delila svoje fotografije ali dveh zgoraj brez v javnost?« se je vprašala in dodala, da so moški na številnih družbenih omrežjih neprestano v izzivalnih položajih.

Cora in Ralf sta bila poročena od leta 2001 do leta 2015 in imata 21-letnega sina Davida.