Astrologinja Lenka: Vračate se k osebi, ki vas prizadene

Luna je v znamenju vodnarja in odpira ozračje za številne svobodnejše, nove ideje. Obenem vstopa v kvadrat s soncem iz znamenja Bika - to poraja nerazumevanje, kam usmeriti energijo?

Moški želi ustvarjati, prispevati k nečemu vidnemu, oprijemljivemu in stalnemu, medtem ko se ženska upira in želi čas preživeti s prijatelji, v nekakšni odmaknjenosti. V človeku se pojavi notranji razkol - čemu dati prednost, kako najprej?

Venera je doma, v znamenju bika. Spodbuja trajnost in stabilnost, tudi v ljubezni - želi si harmonijo in zaupanje. Ta vpliv omejuje kvadrat s Plutonom, ki prinaša dramatične situacije in velike obljube. Te so sicer izvedljive, a pod kakšnimi pogoji?

Bodite skeptični pri obljubah

Pri velikih obetih se vedno vprašajte, ali čutite same sebe, ali imate podporo pri svojih dejavnostih, koliko svobode imate za razvoj, biti in početi to, kar ste. Če se počutite omejene in je prisotno ljubosumje, bo stvar veliko težja.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni Arhiv

Lahko se zgodi, da se vedno znova vračate k osebi, ki vam povzroča bolečine - kot bi želeli podoživljati trpljenje. Takšna zveza nekatere pusti travmatizirane in same, drugi pa v njej ostaja poklapan in nesrečen.

Pluton se pripravlja na retrogradnost, kar vam črpa energijo in ustvarja globoka, potlačena čustva.

Astrološka karta za današnji dan. FOTO: Lenka Stanić

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju ovna. Ta spodbuja hitre začetke, a tudi nepremišljene besede. Neposredno brez ovinkarjenja in olepševanja lahko hitro prizadenete ljudi okoli sebe. Potrudite se in v sebi najdite potrpljenje, ne le pri komunikaciji, ampak tudi v drugih situacijah, na primer pri vožnji.

Pomembni planetarni vplivi za mesec maj