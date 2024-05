Monica iz Prijateljev šokirala z izpovedjo o pokojnem zvezdniku: »Pogosto me obišče, če verjamete ...«

Igralka Courteney Cox je dala intervju za CBS Sunday Morning ob 20. obletnici konca priljubljene serije Prijatelji, v kateri je igrala Monico Geller.

Ob tej priložnosti se je spomnila tudi svojega kolega Matthewa Perryja, ki je igral njeno ljubezen Chandlerja Binga in je lani nenadoma umrl.

Matthewa je opisala kot najbolj smešno osebo na svetu, nato pa presenetila z nekoliko nenavadno izpovedjo.

Matthew Perry je umrl 28. oktobra 2023 v starosti 54 let. Našli so ga mrtvega na njegovem domu v Los Angelesu, obdukcija pa je pozneje pokazala, da so njegovo smrt povzročili akutni učinki ketamina in utopitev.