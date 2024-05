O solzah na snemanju Prijateljev

Igralka Courteney Cox se je na svojem instagramu spomnila 20. obletnice predvajanja zadnje epizode serije Prijatelji, piše 24sata.hr.

»Minilo je 20 let od zaključne serije Prijatelji. Ne vem, kako smo uspeli igrati skozi vse te solze. Vedno bom hvaležna,« je zapisala zvezdnica.

Uspešna serija se je predvajala od leta 1994, posnetih je bilo deset sezon in ima še dandanes veliko oboževalcev povsod po svetu.

Zanimanje zanjo se je še povečalo po smrti Matthewa Perryja oktobra lanskega leta. Poročilo obdukcije navaja, da je bila smrt posledica zaužitja ketaminov in utopitve.

»Vsi smo popolnoma strti zaradi izgube Matthewa. Bilo smo več kot igralski kolegi. Bili smo družina,« so njegovi soigralci tedaj zapisali v izjavi za javnost.

Skupina šestih deklet in fantov, ki so živeli na Manhattnu, je v hipu osvojila srca gledalcev, ki so spremljali njihove vzpone in padce na kariernem in zasebnem področju življenja.

Chandler, Joey, Ross, Phoebe, Monica in Rachel so še vedno priljubljeni povsod po svetu.

Le redki pa vedo, da bi se Prijatelji leta 1997 skoraj končali, situacijo je rešil Matt LeBlanc (Joey).

Lisa Kudrow (Phoebe) je po treh letih igranja v seriji hotela oditi.

»Igrala sem že »neumna« dekleta, a to nisem jaz. Zelo sem se morala truditi, da sem bila Phoebe.

Mučila sem se, potem pa mi je Matt dejal, naj se pomirim, kajti jaz sem ona, saj že leta igram ta lik in da je moja težava v tem, da se preveč trudim, naj se sprostim,« se je kasneje spominjala igralka.