Dres tragično preminule košarkarske legende bo iztržil milijone

Kar 6,5 milijona evrov bo po pričakovanjih iztržil dres košarkarske legende: pri avkcijski hiši Sotheby's si manejo roke pred februarsko dražbo, na kateri se bo teden dni na spletu mogoče potegovati za znamenito številko 24, obdano z Lakersovimi barvami.

Že drugič menja lastnika

Za rumeno-vijoličasti dres, ki ga je Kobe Bryant nosil na 25 tekmah in z njim dosegel kar 645 točk, vlada že izjemno veliko zanimanje med premožnimi zbiratelji: z dresom je namreč nastopal v eni svojih najuspešnejših sezon, 2007/2008, ko so ga razglasili tudi za najkoristnejšega igralca sezone, saj je osvojil po 25,8 točke na tekmo; njegovo podobo, medtem ko se veseli ob uspešnem metu za tri točke proti ekipi Denver Nuggets dobrih pet minut pred koncem spopada in navdušenemu občinstvu v losangeleškem Staples Centru ponosno kaže svojo številko 24, pa so ovekovečili tudi številni poulični umetniki. Dres bo zdaj že drugič zamenjal lastnika; na dražbi so ga prvič prodali leta 2013, a je takrat iztržil zgolj 17 tisočakov, tokrat pa so apetiti mnogo večji, ne nazadnje je tudi dres Diega Maradone, ki ga je nogometni velikan nosil na svetovnem prvenstvu v nogometu 1986., maja lani na dražbi zaslužil dobrih osem milijonov, septembra pa je dres s številko 23 Michaela Jordana, ki je blestel pri ekipi Chicago Bulls, iztržil več kot devet milijonov. Jordan je dres nosil leta 1998, ko je še zadnjič osvojil naslov prvaka lige NBA.

645 točk je dosegel v nepozabni sezoni.

Na dražbi bo še več drugih spominkov legendarnega Bryanta, ki je za košarko in šport na sploh navdihnil številne mlade, tudi hčer Gianno, ki je bila pri rosnih trinajstih prav tako žrtev grozljive helikopterske nesreče januarja 2020, v kateri je umrlo še šest potnikov in pilot. Vrednost njegovih dresov je tako v zadnjih letih poskočila; leta 2021 so enega prodali za tri milijone, leto pozneje pa za poltretji milijon.