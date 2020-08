Drama v luksuzni vili: padale hude besede, posredoval Gale

Hude besede in fizično nasilje

Gale: Uničevali so vilo

Dopust hrvaške estradnicein njenega možaKaštel Staromse je sprevrgel v nočno moro. Z možem, hčerami in prijatelji so najeli vilo, v katero so prišli 19. julija, po 12 dneh dopustovanja pa so jih v noči na 31. julij vrgli na cesto.Lastnica vile je, žena slovenskega državljana. Ta je po trditvah Nikoline napadel njenega moža, njena hčipa je zaradi stresa padla v nezavest in končala na urgenci. Dopustniki so po besedah Nikoline ostali brez svojih stvari, katerih vrednost ocenjujejo na 275 do 300 tisoč evrov, med njimi so gotovina (65 do 68 tisoč evrov), več moških ur in ženskih prstanov ter zapestnica.Vse skupaj naj bi se začelo že prvi dan po prihodu v vilo, ki so jo najeli za 14 dni in za to plačali 19.500 evrov. Nikolina trdi, da je Gale prihajal v vilo vsak dan z izgovori, da je treba postoriti kakšna dela, in ostajal tudi po 45 minut, med tem pa pogostokrat postal zelo domač. Govoril ji je menda, da je videti zelo utrujena, njenemu možu, srbskemu zgodovinarju pa, da ima v Beogradu neke Brazilke, ki bi ga lahko sprostile. Najbolj jih je zmotilo, da je bilo po vili polno kamer, s prijateljico pa sta nekega dne prekrili kamero, ki je pokrivala bazen, saj sta se hoteli sončiti zgoraj brez.​Na večer, ko so jih vrgli iz vile, sta jih pred njo pričakala dva oborožena varnostnika, ki nista dovolila vstopa. Vidoje je obšel varnostnika in prišel v vilo, da bi vzel stvari, ko ga je s hrbta domnevno napadel Gale. »Rok Gale je sedel na njegovem hrbtu, njegova soproga pa je vpila: Četniška ku**a, ki pu*i srbski k**** ne bo v moji hiši niti v 15 življenjih. Poklicala sem policijo, ki je prišla v 15 minutah,« je dogajanje za Slobodno Dalmacijo opisala Nikolina in dodala, da je policija ob prihodu povedala le, da gre za zasebno lastnino in da ne morejo nič.​Naslednji dan je Vidoje odšel na policijo, da bi prijavil lastnico vile in njenega moža zaradi kraje (vilo so zapustili brez svojih najdragocenejših stvari), napada in sovražnega govora, a je policija za 24 ur zadržala njega. Gale ga je namreč prijavil zaradi groženj, češ da je govoril, kako mu bo pretepel ženo, zrušil hišo ...Gale se dogajanja spominja precej drugače. Trdi, da so dopustniki uničevali vilo in kljub opozorilom niso prenehali, na koncu pa da so mu še grozili. Za Slobodno Dalmacijo je povedal, da še nikoli prej ni imel težav z gosti, za tokratnimi pa da je moralo osem ljudi čistiti dva dni. S seboj naj bi pripeljali dva manjša psa, pripeljali pa so štiri, ki so skakali v bazen in spali v posteljah, čeprav je to s hišnim redom prepovedano. Iz vile so goste vrgli, ker so se bali, da bodo vse uničili, ob prisotnosti policije pa so jim dovolili, da so odnesli vse svoje stvari.​Policija je sporočila, da je 1. avgusta zaključila preiskavo 42-letnega državljana Srbije zaradi suma kaznivega dejanja na škodo 49-letnega državljana Slovenije, proti osumljenemu pa je bila podana kazenska prijava. Preiskava glede prijave, ki jo je podala 47-letnica, pa še poteka.Potem ko je zgodba prišla na dan, je Nikolina na instagramu objavila zapis z naslovom Rok me bejbe!: »Katera je najboljša šala o Hrvatih in Slovencih? Da od treh slovenskih kriminalcev na svetu naletiš na enega!«