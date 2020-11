Donald Trump mlajši okužen s koronavirusom

Ameriški mediji poročajo, da je od začetka tedna z novim koronavirusom potrjeno okužen tudi sin predsednika ZDA Donald Trump mlajši in navajajo neimenovanega tiskovnega predstavnika, ki pravi, da nima simptomov, vendar je šele od petka v samoizolaciji.



Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa se je do petka zvečer v ZDA z novim koronavirusom okužilo že več kot 11,9 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 254.000. Samo v petek so našteli več kot 192.000 novih potrjenih primerov okužb, umrlo je 1.862 bolnikov s covidom 19.



Najstarejši sin (42) predsednika ZDA je zadnji v družini Trump z okužbo po tem, ko so se oktobra okužili že predsednik, prva dama Melania Trump in najmlajši sin Barron. Zaročenka Donalda Trumpa mlajšega Kimberly Guilfoyle se je okužila že julija.