Dolgoletnemu partnerju je obrnil hrbet

let je sodeloval s studiem Warner Bros.

Nolan meni, da si njegov zdaj že bivši studio koplje jamo, v katero pa sam ne misli pasti.

Film Tenet lahko gledate tudi na pretočni platformi HBO Max, a to Nolanu ni všeč. FOTO: Warner Bros. Picture

Universal je privolil v vse režiserjeve zahteve. FOTO: Phil Mccarten/Reuters

Njegov zadnji filmski projekt, film Tenet, je bil tisti, ki se je avgusta lani po pandemskem mrtvilu prvi vrnil v kinematografe in postal tudi zaradi siceršnje slabe bere leta 2020 tretji najbolj dobičkonosen film minulega leta. Toda režiserna teh lovorikah ni zaspal, saj naj bi se že lotil novega projekta, ki ga bo popeljal v čas druge svetovne vojne.A ne več pod okriljem filmskega studia Warner Bros, s katerim sodeluje že dve desetletji, saj je partnerstvo prekinil in šel k studiu Universal. Ne zgolj zaradi skoraj sanjske pogodbe, ki jo je sklenil, pač pa v prvi vrsti zaradi razočaranja nad prvim, ko se je lani odločil za kombinirano strategijo kinematografske in pretočne distribucije. »Velik del težave je, da o tej odločitvi niso povedali skoraj nikomur. Mnoga zveneča igralska imena in nekateri najboljši filmarji so šli spat v prepričanju, da delajo za enega najboljših studiev na svetu, a so se zbudili v povsem drugo resničnost, v kateri delajo za resnično slabo pretočno platformo,« Nolan ni šparal jezika, zakaj se je po skoraj polnih 20 letih odločil oditi.Od leta 2002, od uspešnice Insomnia zin, se je imeni Nolana in studia Warner Bros izgovarjalo v eni sapi. Skupaj sta podpisana tudi pod hita Izvor in Dunkirk, ki sta se v oskarjevski dirki potegovala (tudi) za najboljši film. A zdaj je te dobičkonosne in uspešne zveze konec, odločitev studia, da s svojimi stvaritvami doseže tudi gledalce pretočnih platform, ni bila v soglasju z režiserjevo vizijo. »Še letos je imel za sabo nekatere najboljše filmarje in najbolj bleščeče igralce, ki so z njim sodelovali že dolga leta, tudi pri projektih, ki so jim bili nadvse pomembni. Zdaj pa jih izkorišča kot vabo za pretočno platformo. Brez posveta, brez debate,« ne ovinkari filmar, prepričan, da se studiu to ne bo niti finančno obrestovalo.Nolan meni, da si njegov zdaj že nekdanji studio koplje jamo, v katero pa sam ne misli pasti. Nasprotno, v novem partnerstvu bo njegov umetniški potencial še bolj zacvetel, saj so pri studiu Universal sprejeli prav vse njegove pogoje. »O tem se ni razpravljalo. Šlo je bolj za vzemi ali pusti, a so vedeli, da se jim je ponudila edinstvena priložnost, da dobijo enega najuspešnejših filmarjev tega stoletja.« Cena pa je visoka, za vsak film mu bodo morali dati na voljo najmanj 100-milijonski proračun, najmanj tolikšno vsoto bodo morali nameniti trženju in promociji vsakega njegovega filma, privolili pa so tudi, da tri tedne pred kinopremiero vsakega njegovega filma in tri teden po njej ne bodo izdali nobenega drugega. Da bo imel Nolan popolno umetniško svobodo, verjetno ni treba poudariti.